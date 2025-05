Non una, ma ben due spiagge della Sardegna sono tra le 100 più belle al mondo: quali sono e come visitarle

Consigli pratici per rilassarsi e divertirsi in queste due spiagge della Sardegna, sono un sogno ad occhi aperti!

Con queste due spiagge la Sardegna conferma la sua straordinaria bellezza e unicità: sono tra le 100 più belle al mondo! Caratteristiche e consigli pratici per andarci, sarà un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia.

Voglia di sole, mare, relax e cibo buonissimo, in Sardegna soddisfare tutto questo è possibile, specie se si decide di vistare queste due meravigliose spiagge. Entrambe sono inserite nella Guida internazionale Corona Beach 100, la quale celebra le destinazioni balneari più particolari per prendersi una pausa dallo stress della vita di tutti i giorni.

C’è un fitto elenco, e in occasione del centenario del marchio birrario Corona, sono incluse località scelte da tutto il globo proprio da un team di esperti. Oceanografi, surfisti e ambientalisti hanno deciso mediante criteri come la connessione con la natura, la bellezza paesaggistica e la cultura di vivere la spiaggia con tutte le sue unicità, le spiagge più belle di tutte.

Sapere che ogni spiaggia scelta ha ricevuto un “Sun Award” da uno a tre soli che ne certificano valore e bellezza simbolica ed estetica, e che tra queste vi rientrano località nostrane, inorgoglisce molto.

Le due spiagge della Sardegna hanno conquistato a pieno titolo questo successo.

Come visitare due spiagge da sogno della Sardegna

Tra le 100 spiagge più belle del mondo ci sono queste due chicche: la Pelosa, a Stintino, e Cala Domestica a Buggerru. Sono nomi sconosciuti ai più, ma con queste indicazioni, andarci sarà una passeggiata.

Nella guida ci sono però le meraviglie appartenenti a ogni Continente, non solo le protagoniste italiane. Sono citate anche le baie isolate del Sud America, ma anche spiagge più inaspettate come quelle glaciali dell’Islanda. Ancora non si possono non citare le famosissime Coste del Brasile, Sudafrica, Messico e Canada.

Il progetto ha uno scopo divulgativo, poiché regala spunti sui prossimi viaggi che valorizzano il rapporto tra uomo, mare e ambiente.

Ovviamente, non si possono non nominare anche altre spiagge di strabiliante bellezza, come la Baia Verde a Gallipoli, in Puglia, e San Vito Lo Capo in Sicilia. Il patrimonio costiero italiano è un gioiello valorizzato e apprezzato da tutto il mondo. Per quanto concerne la Sardegna, ecco le caratteristiche della spiagge in elenco.

La Pelosa è nota per avere un fondale così basso da ricordare i Tropici, anche per la presenza di acque cristalline. Mentre Cala Domestica ha un aspetto più rustico, poiché incastonata nel mezzo delle falesia del Sulcis Iglesiente. Entrambe sono state riconosciute per la loro bellezza, e soprattutto perché incarnano lo spirito della “beachside culture”, quella contraddistinta dal soddisfacimento dei parametri sopracitati.

Per andare alla prima, partendo da Sassari, si percorre la SS131 verso Porto Torres, e si esce sulla provinciale 34 per 25 km fino a Stintino. La seconda, la si raggiunge proseguendo sulla Strada Statale 83 che porta a Buggerru, e poi basta seguire le indicazioni per la spiaggia.