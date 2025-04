Spoiler La Promessa: il dono di Manuel per Jana cambia tutto

Anticipazioni La Promessa prossimi appuntamenti: Manuel sorprenderà Jana facendole un dono molto importante e significativo.

Nelle ultime puntate de La Promessa Catalina ha deciso, dopo la scelta di Adriano di chiudere la loro relazione, di andare a parlare con Pelayo. La giovane ha capito di provare ancora qualcosa nei suoi confronti e di non poter fare finta di nulla. Inizialmente il conte è apparso parecchio adirato, tanto da averle riferito di non voler avere più nulla a che fare con lei e soprattutto con la sua famiglia, dato che ha rovinato la sua reputazione.

Virtudes, invece, ha avuto finalmente modo di riabbracciare suo figlio. Dopo settimane di distanza e di silenzi, ha coronato il suo sogno e potrà finalmente fare da madre al bambino. Jana, intanto, parlando con Manuel, ha scoperto che Romulo sa della loro relazione: il maggiordomo ha concesso dei giorni al marchesino, prima di parlare con suo padre e raccontargli la verità sulla storia con la domestica. Nelle prossime puntate- come riportano le anticipazioni- Manuel farà alla sua amata un dono inaspettato.

La Promessa, anticipazioni prossima settimana: il gesto di Manuel sorprende Jana

Nelle nuove puntate de La Promessa Manuel sarà sempre più sicuro della sua decisione di convolare a nozze con Jana e per questo le donerà un meraviglioso abito da sposa. La giovane resterà parecchio colpita dal gesto, ma soprattutto sarà felice ed entusiasta, tanto che ne parlerà subito con Maria e le mostrerà il vestito che il suo amato le ha regalato. Il marchesino non vede l’ora di sposare la domestica, per poter finalmente rivelare a tutti la verità.

Dopo la scoperta di Romulo, non può più attendere. E in effetti, nei prossimi episodi, la verità verrà finalmente a galla. Sarà proprio Manuel a confessare a tutti del suo amore per Jana. Lo farà durante una cena, presentandola come la donna della sua vita. A palazzo, inoltre, ci sarà l’inaspettato ritorno di Teresa, che si presenterà insieme a suo marito Marcelo. Una novità che lascerà Petra sconvolta e senza parole.

La governante apparirà adirata dal fatto che la domestica abbia dimenticato in fretta il suo Feliciano. Maria, invece, dovrà fare i conti con la partenza di Salvador. Il giovane ha ricevuto un’importante proposta di lavoro in una casa prestigiosa. Dopo averci a lungo pensato, deciderà di accettare l’offerta, con la speranza di guadagnare di più e poter finalmente comprare la casa tanto desiderata con Maria. Il posto vacante lasciato dal valletto verrà occupato proprio dal marito di Teresa.