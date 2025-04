Previsioni ponte primo maggio, preparate il costume: ci sarà un caldo record! – viagginews.com

Il ponte del primo maggio regalerà agli italiani quell’anticipo d’estate che in molti stavano aspettando, permettendo anche un weekend perfetto per il primo bagno di questo 2025.

Queste settimane sono state contraddistinte da una forte instabilità, da un clima più simile a quello autunnale che a quello primaverile, con giornate di maltempo anche estremo che ha causato non pochi problemi in alcune regioni e persino delle alluvioni. Nemmeno le feste sono state finora risparmiate da questa tendenza, con Pasqua e Pasquetta all’insegna dell’instabilità.

Il 25 aprile, dopo qualche giorno di tregua, è stato segnato dall’arrivo della perturbazione numero 7 di questo mese e il resto del weekend dall’ottava. Insomma il primo ponte di questo periodo è stato rovinato dalle condizioni meteo avverse e il timore degli italiani è che questa tendenza possa protrarsi anche all’1 maggio, festività di questo periodo offre la possibilità di un altro ponte vacanziero.

Ecco la buona notizia è già da tempo nell’aria ed è stata confermata nelle ultime ore anche dagli esperti meteorologi: il ponte dell’1 maggio sarà “benedetto” dall’arrivo dell’anticiclone africano di origine subtropicale, con conseguente innalzamento della pressione atmosferica e di uno “scudo” dalle perturbazioni.

Il primo maggio 2025 è il giorno perfetto per chi vuole andare a mare

La notizia è di quelle che fa particolarmente piacere in questo periodo dell’anno. L’estate 2024 è infatti solo un lontano ricordo, le spiagge immagini da cartolina che hanno perso ogni tridimensionalità anche nella memoria degli italiani (ad eccezione di chi può permettersi costosi viaggi in zone del mondo in cui il nostro inverno è la loro estate) e la voglia di mare è ai massimi livelli.

Il clima cambierà a partire da lunedì 28 aprile, giorno in cui le residue piogge si esauriranno e gradualmente ci sarà spazio per cieli sereni e soleggiati. Contestualmente aumenteranno anche le temperature, con un innalzamento delle massime di 5-6 gradi rispetto a questi giorni in cui, nonostante le piogge, le medie sono sopra i 20° in molte parti d’Italia.

Le previsioni attuali ci dicono che il primo giorno di maggio ci sarà bel tempo in tutto lo Stivale e che le temperature arriveranno a 28-29 gradi al Nord, al Centro e in Puglia. Altrove le massime potrebbero essere leggermente inferiori, ma comunque più alte della media stagionale.

Questa tendenza dovrebbe proseguire almeno fino al 6-7 maggio, ciò significa che l’instabilità primaverile è ormai passata? Al momento è ancora presto per dirlo, anche perché alcuni modelli suggeriscono che nella seconda metà del mese ci possa essere un ritorno a giornate decisamente piovose.