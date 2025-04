WhatsApp, finalmente l’annuncio: arriva la funzione più attesa dagli utenti

Dopo mesi di silenzio, WhatsApp ha battuto un colpo e mostrato come modificherà il modo di utilizzare l’applicazione la nuova funzione: gli utenti non vedono l’ora di poterla utilizzare.

Nel corso di questi anni WhatsApp è stato modificato e ampliato in modi che molti non si sarebbero nemmeno immaginati. Ci sono delle modifiche che riguardano le funzionalità di chat e che possono essere utili a tutti quotidianamente, altre che riguardano l’inserimento di funzioni alternative e complementari come le community e i canali, altre ancore che servono a garantire la sicurezza dei dati degli utenti.

Non sempre queste modifiche sono percepibili ad occhio nudo ed anzi è necessario che l’utente si tenga informato per sapere che esistano. Un esempio riguarda la notifica del codice di sicurezza, un qualcosa che arriva solamente se un utente che abbiamo tra i contatti ha impostato questa specifica funzione che serve a garantire che si tratta proprio della persona che conosciamo.

La possibilità di essere certi che l’utente con cui parliamo sia chi dice di essere è sempre più impellente di questi tempi, visto che si sono moltiplicate le occasioni in cui i truffatori utilizzano la chat di messaggistica istantanea per raggirare gli utenti e rubare loro dati o denaro.

WhatsApp ha svelato finalmente la funzione tanto attesa: ecco di cosa si tratta

La nuova funzione a cui Meta sta lavorando da tempo è quella dedicata all’username, ovvero un identificativo con il quale ciascun utente può contrassegnare il proprio account, esattamente come accade anche sui social network o accadeva sulle piattaforme come C6 e Messenger.

L’aka, in questo caso, però non serve solo come personalizzazione del proprio account, bensì come marchio di autenticità. Una volta impostato l’username, esattamente come accade per il codice di sicurezza, i nostri contatti potranno in ogni momento vederlo per essere certi che si tratta proprio del nostro profilo utente, anche nel caso in cui siamo stati costretti a cambiare numero.

Inoltre ogni volta che decidiamo di cambiare l’username, i nostri utenti vengono informati del cambiamento con una notifica all’interno della chat che mostra il cambiamento di nome. In questo modo nessuno potrà più spacciarsi per noi con un numero sconosciuto e sarà subito possibile scoprire se si tratta di un raggiro.

La funzione attualmente si trova in fase beta solo su testflight e da parte di Meta non è giunta alcuna comunicazione riguardo ai tempi di sviluppo e condivisione della funzione su larga scala. Tuttavia, il fatto che vi siano utenti che possono già utilizzarla significa che il grosso dello sviluppo è stato ultimato e che non manca molto prima di poter finalmente usare un username.