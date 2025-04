Un’escursione adatta a tutti a Punta La Marmora: ecco il sentiero per godersi il panorama dalla montagna più alta della Sardegna

Punta La Marmora è una delle montagne più alte della Sardegna ed ecco il sentiero più semplice per raggiungerla e godersi panorami mozzafiato da quassù.

Punta La Marmora con i suoi 1834 m è la montagna più alta della Sardegna. Si trova nel Massiccio del Gennargentu, nel territorio amministrativo dei comuni di Arzana e Desulo. L’escursione a Punta la Marmora non è difficile, è adatta a tutti se si sceglie il percorso meno impegnativo ma comunque molto scenografico.

Si tratta di 10-12 km fra andata e ritorno. La partenza è prevista da Bruncuspina dove c’è anche un rifugio: qui c’è un sentiero che indica Punta La Marmora e Punta Bruncuspina, precisamente il n.702.

Il percorso per raggiungere Punta La Marmora: ecco come farlo

Il sentiero per Punta La Marmora è facile e adatto a tutti: si arriverà a Arcu Gennargentu godendo di un panorama su tutto ciò che c’è sotto ed intorno: vegetazione, fioritura ed anche Punta su Sciusciu dove rinfrescarsi con l’acqua della fontana più alta dell’isola. Inoltre, da qui si riesce a scorgere anche gran parte della Corsica.

Ci vogliono circa 2 ore per raggiungere la vetta ma è piacevole passeggiare godendosi tutto ciò che il paesaggio offre. La cima si presenta arrotondata e spoglia, ma le pendici sono verdi con arbusti che qui proliferano. Sul versante occidentale, nella località di Su Sùssiu (o S’Issùssiu che nel dialetto locale significa il burrone) vegeta un piccolo bosco di tassi millenari (Taxus baccata).

La montagna prende il nome dal Generale Alberto Della Marmora (venne intitolata a lui nel1901). Era anche uno scienziato che descrisse l’Isola in due opere scientifico-letterarie: Voyage en Sardaigne, del 1826 e Itinéraire de l’île de Sardaigne, del 1860. Il nome originale della vetta era però Punta Perdas Crapias, che significa pietre spaccate proprio per via della natura frastagliata delle rocce che tendono a frantumarsi.

Questo è dunque un percorso adatto a tutti, piacevolissimo e panoramico. Comunque c’è un dislivello che è più facile da affrontare se si è in buone condizioni fisiche. Inoltre, come per ogni percorso, è bene essere equipaggiati dunque usare un cappellino, portare una crema solare, dell’acqua e qualche snack. Potrebbe esserci tanto sole quindi anche gli occhiali da sole sono preferibili.