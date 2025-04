Tradimento: terribile notizia per Oylum negli spoiler dalla Turchia – viagginews.com

Per Oylum arriverà una notizia terribile nei prossimi episodi di Tradimento. A rivelarlo sono gli spoiler turchi che lasciano senza parole.

In Italia i telespettatori presto seguiranno il gran finale della prima stagione di Tradimento, che andrà in onda il 19 aprile, ma i colpi di scena sicuramente non termineranno qui, visto che il secondo capitolo si prospetta pieno di sorprese ed eventi improvvisi. Alcune anticipazioni delle prossime puntate stanno già circolando da qualche giorno, dove il pubblico ha già appreso una verità incredibile che lascerà senza parole.

Tutto inizierà quando Guzide e Tarik scopriranno che Oylum non è la loro figlia. I due ex coniugi, infatti, verranno a sapere che loro non sono i genitori biologici della ragazza come credevano. Una scoperta che avverrà in circostanze piuttosto critiche, ovvero mentre la giovane avrà bisogno di ricevere una trasfusione di sangue per via di alcune complicazioni del parto.

È in questo momento che i medici comunicheranno a Guzide e Tarik che il loro sangue non è compatibile con quello di Oylum. Una notizia che poterà i protagonisti a fare alcune azioni per cercare di capire meglio cosa sia successo. Ma questo non è l’unico colpo di scena, visto che gli spoiler turchi di Tradimento raccontano che Oylum riceverà un’altra terribile notizia.

Tradimento, spoiler turchi seconda stagione: Oylum scopre tutta la verità

Gli spoiler turchi di Tradimento raccontano che Guzide, dopo aver saputo dell’incompatibilità del sangue sua e di Tarik, deciderà di andare a fondo alla questione e fare un test del DNA che confermerà i sospetti: Oylum non è la loro figlia. La ragazza potrebbe essere stata al centro di uno scambio di culle alla nascita e per questo la giudice deciderà di andare all’ospedale dove ha partorito.

Le documentazioni però sono andate perse durante il terremoto e per Guzide sarà complicato arriverà alla verità. Nel frattempo, anche Oylum vuole conoscere le sue reali origini e per questo motivo inizierà la sua personale ricerca, recandosi di conseguenza nel paese natale dei genitori biologici. Tuttavia, è proprio in questo frangente che avrà delle terribili notizie da parte di alcuni abitanti.

La giovane verrà a sapere che la madre naturale è morta cinque anni dopo la sua nascita. Oylum scoprirà che la donna era rimasta incinta di un uomo sposato, che però voleva mantenere la relazione extraconiugale segreta e per questo motivo aveva deciso di toglierle la figlia, attuando con ogni probabilità lo scambio in culla. Una perdita che ha causato un grande dolore alla donna.

Continuando con le ricerche, alla fine Oylum avrà notizie anche sul padre naturale Esmel, un famoso ginecologo della zona. Tuttavia, quando andrà a casa sua dopo aver trovato l’indirizzo, si renderà conto di essere in ritardo perché anche il padre biologico è morto, tanto che la ragazza si troverà a partecipare al suo funerale.