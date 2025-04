Non riesci a trovare lavoro e sei sconfortato? Forse stai sbagliando tutto, ecco cosa ti impedisce di raggiungere l’obiettivo

E’ naturale sentirsi sconfortati quando non si riesce a trovare lavoro, a volte però questo accade per un motivo preciso, a cui non tutti pensano.

Essere disoccupato è decisamente sconfortante a ogni età, sia quando si ha la necessità di mantenere una famiglia, sia quando si desidera invece avere una propria indipendenza economica. Se ci si trova in questa situazione è più che naturale fare un confronto con quello che sta accadendo agli altri e sentirsi inferiori rispetto a chi ha una carriera ormai affermata, che regala grandi soddisfazioni.

Essere ansiosi è altrettanto quasi scontato, visto che non si sa bene quanto possa durare il problema, al punto tale da ritrovarsi a rigirarsi nel letto non sapendo bene come gestire le varie spese a cui si deve far fronte. A quel punto si fnisce per chiedersi perchè si verifichi tutto questo, non ritenendo la crisi economica l’unica causa del mancato impiego. In realtà, si potrebbe addebitare il disagio a un errore comune che tendono a fare tutte le persone che sono senza un impiego, sapere di cosa si tratta può essere provvidenziale.

Sai perché non riesci a trovare lavoro? Ecco la causa a cui non pensi

A ognuno di noi può capitare di vivere un momento difficile e di sentirsi sconfortati perché non si sa bene quando possa finire. Chi ha un carattere emotivo tende poi a pensare di essere sfortunato e può faticare ad accettare che le cose non cambino, nonostante si sia convinti di avere fatto tutto il possibile affinché questo potesse avvenire.

Questo può valere in ogni ambito, anche quando si sta cercando di trovare un lavoro e si pensa di avere fatto numerosi tentativi, ma nessuno di questi è andato a buon fine. Allo smarrimento dovuto a questo può aggiungersi l’angoscia perché non si riesce a far fronte alla propria situazione economica, specialmente se non si ha qualcuno che possa essere di aiut. A questo punto è inevitabile farsi un esame di coscienza e cercare di individuare le cause di questa situazione, non tutto deve essere addebitato alla crisi economica che da tempo tormenta il nostro Paese.

Tra le ragioni che possono portare a non essere mai contattati dalle aziende nonostante le numerose domande ci sono degli errori nel curriculum. Non ci riferiamo a eventuali informazioni non corrette inserite, quanto a una sorta di “personalizzazione”, che dovrebbe prevedere alcuni dettagli che possono colpire i recruiter a seconda del destinatario. Un ragionamento simile può esser fatto anche per la lettera di presentazione, che si accompagna il CV, e per la mail di invio, mai dare l’idea che sia qualcosa di standardizzato che si manda a chiunque.

Non tutte le realtà vedono inoltre di buon occhio un buco temporale nel curriculum, ovvero quei lunghi periodi di inattività di un aspirante candidato. A volte questo non è legato a una mancanza di voglia di lavorare di una persona, ma semplicemente all’impossibilità di trovare un impiego o a problemi di salute, ma chi non conosce può valutare in modo non positivo questa situazione.

In alcune occasioni può capitare invece di essere contattati per un colloquio, ma di non arrivare mai al passo successivo, ovvero quello dell’assunzione, Anche in questo caso ci si può demoralizzare, per questo è bene cercare di curare al meglio il momento in cui ci si ritroverà di fronte all’esaminatore. Può essere utile essere a conoscenza di alcuni dettagli importanti relativi all’azienda, quindi la storia e il settore in cui opera, può consentire di spiegare bene perché si potrebbe essere utili in quella realtà.

Occhio inoltre a come si spiegano gli eventuali fallimenti lavorativi passati, la fine di un vecchio rapporto può essere guardato in maniera poco benevola e spingere qualcuno a prendere in considerazione un’altra persona. E’ importante infine anche elencare al meglio le proprie qualifiche, così da dare un’idea dei propri punti di forza a livello professionale e caratteriale.