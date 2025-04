Come prepararsi in primavera per avere un’abbronzatura perfetta in estate

Vuoi avere una abbronzatura perfetta con l’arrivo dell’estate? Ecco tutti i consigli che devi assolutamente conoscere.

All’arrivo dell’estate manca sempre meno e di conseguenza a tutti noi piace poter prendere il sole e avere quel bel colorito che ci fa sentire anche bene. Ma sai che prima di arrivare all’abbronzatura estiva ci sono alcuni piccoli accorgimenti che dobbiamo prendere durante la primavera? Noi oggi ti vogliamo parlare proprio di questo e di cosa possiamo fare in questi mesi.

Compresi i vari ponti primaverili che ci apprestiamo a vivere e dove, speriamo, ci sia sempre il sole! Ti abbiamo incuriosito vero? Andiamo a scoprire tutti i consigli che ti permetteranno di avere una pelle d’orata da far invidia a tutti.

Arriva l’estate, ecco come preparare la pelle al sole

Come possiamo pensare, appena arriva la bella stagione tutti noi vogliamo cercare di ottenere quel bel colorito che tanto amiamo. E’ però importantissimo proteggerci e non fare azioni sbagliate che possono compromettere anche la nostra salute. Noi oggi ti vogliamo parlare proprio di questo, ovvero di come fare per avere una abbronzatura perfetto iniziando a preparare la pelle da adesso in poi.

Un punto assolutamente fondamentale è, come possiamo immaginare, la skincare. Ci sono alcuni prodotti assolutamente importanti che ci possono aiutare, passo dopo passo a raggiungere il nostro risultato. Parliamo come prima cosa di un esfoliante come un scrub o un gommage per passare poi ad un tonico, ad una crema idratante e, ovviamente, ad una protezione solare adatta al tuo fototipo.

Importantissima, poi, l’idratazione quotidiana, quindi inseriamo anche una bella bottiglia di acqua. Ma come mai servono tutti questi passaggi per la nostra pelle prima dell’abbronzatura? Per quanto riguarda l’esfoliazione serve per dire addio alle cellule morte e a tutte le impurità della pelle. Il tonificante è un vero e proprio must con l’arrivo del caldo per tenere sotto controllo il sebo.

Arriviamo all’idratante, serve per mantenere una pelle bella elastica e per proteggere ovviamente la protezione solare non deve mai e poi mai mancare. Quindi, adesso che conosci tutti questi passaggi che sono un vero e proprio toccasana per la tua pelle prima di esporti tutto il tempo al sole, siamo certi che inizierai il prima possibile per non farti trovare impreparata.

Ricorda che prenderci cura di noi ci permette di stare bene e di affrontare anche tutti i problemi con un piglio migliore, quindi, mettiamoci all’opera per una pelle d’orata e bellissima!