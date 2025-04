Meghan, tragica esperienza: i tabloid si interrogano, verità o strategia mediatica?

Meghan Markle racconta la sua tragica esperienza post-partum, ma i tabloid non le credono fino in fondo.

Se quanto raccontato da Meghan Markle fosse provenuto dalla bocca di Kate Middleton, avrebbe sicuramente scatenato una risposta completamente diversa. Curiosità, sostegno, affezione e persino empatia. Purtroppo per la duchessa del Sussex, quanto accaduto negli ultimi anni le ha fatto perdere inevitabilmente credibilità.

La sua tragica esperienza è molto rara, accomuna pochissime donne. Andrebbe trattata con “i guanti bianchi”. Tuttavia, il semplice fatto che sia l’ex attrice di Suits a parlarne, implica il ribaltamento delle priorità. Non si tratta di capire cosa sia successo, bensì di stabilire se sia vero o meno.

La confessione di Meghan Markle non convince

Siamo di fronte alla classica favola de Al lupo! Al lupo! quando il pastorello, dopo l’ennesimo scherzetto, non viene creduto dagli abitanti del villaggio. Dalla rinuncia degli obblighi e privilegi nobiliari – non dei titoli, considerando che entrambi ne fanno largo uso tutt’oggi – Meghan Markle ha proposto una serie di versioni circa la sua immagine, i suoi rapporti con i parenti del marito e così via. Molte di queste sono state smentite con i fatti e con le testimonianze di ex dipendenti vicini alla coppia.

Non dovrebbe stupirci lo scetticismo generale che ha avvolto le sue dichiarazioni. Nel corso di una puntata del podcast Confession of Female Founder, la duchessa del Sussex ha rivelato di aver sofferto di preeclampsia post-partum. “È una cosa rara, così spaventosa” – le sue parole – “Tu cerchi di gestire tutte le sue cose in privato, ma il mondo non sa cosa sta succedendo”. Si tratta di una condizione che riguarda il 5-8% delle donne in gravidanza.

È caratterizzata da ipertensione improvvisa e da livelli piuttosto alti di proteine nell’urina (proteinuria). Va risolta con un intervento immediato, poiché può essere fatale per la donna. “Continui ad andare avanti, soprattutto per il bene dei tuoi figli” – ha continuato – “ma queste sono paure enormi da affrontare”. La chiacchierata con Whitney Wolf Herd ha avuto discreto successo sulla piattaforma, tuttavia i dubbi persistono.

Non sarebbe la prima volta che Meghan Markle costruisce dinamiche tragiche a doc per ottenere attenzione e comprensione da parte dell’opinione pubblica. A partire dalla famosa intervista rilasciata ad Oprah Winfrey, durante la quale la duchessa ha imitato velatamente Diana Spencer. Sicuramente è un tema delicato, che non può essere affrontato con superficiale qualunquismo, ma l’assenza di credibilità che aleggia sulla sua persona sfavorisce qualsiasi dibattito in proposito.