Luna fa una proposta indecente, ma i piani non vanno come sperati. Come andrà a finire? Beautiful, spoiler americani

Stando alle anticipazioni di Beautiful, Luna dovrà affrontare il fallimento dei suoi loschi piani: tutti i dettagli della trama.

Ormai la soap statunitense ha cambiato rotta da qualche settimana a questa parte. Archiviato l’intrigo amoroso coinvolgente Finn, Steffy e Liam, ora il focus si è spostato su altri personaggi. Aperta la sfida creativa tra Eric e il figlio Ridge ma, soprattutto, si accolga la giovane Luna.

Un nuovo ingresso sebbene la ‘piccola’ Nozawa non sia così tanto sconosciuta. Il personaggio interpretato da Lisa Yamada è un nome ricorrente per il pubblico, già menzionato numerose volte nei mesi precedenti. Una ragazza misteriosa, che potrebbe nascondere un passato davvero oscuro.

Presentata alla famiglia Forrester come la stagista della Maison, subito stringe amicizia con R.J. Ma i telespettatori colgono subito alcuni atteggiamenti sospetti. E non saranno gli unici indizi. Infatti, si renderà protagonista di un piano subdolo, sorretta da alleanze molto pericolose.

Beautiful, anticipazioni USA: il lato diabolico di Luna

È bastata una telefonata (inquietante) per inquadrare il personaggio: le si chiede di abbandonare il lavoro a Los Angeles – non dovrebbe neanche essere lì – specialmente evitare contatti con i Forrester. Ma quali sarebbero i motivi? Intanto Luna, imperterrita, persevera nel suo intento – è evidente abbia uno scopo.

Una personalità controversa, oltre che criminale. Nelle puntate che vedremo prossimamente, Nozawa svilupperà un’ossessione per Will Spencer, il figlio di Bill. Il ragazzo è già fidanzato con Electra ma, secondo l’opinione della stessa protagonista, parrebbe un dettaglio irrilevante.

Infatti vorrebbe distruggere la coppia tentando di sedurlo. Oltretutto conosce particolari intimi dei due innamorati – per esempio non si sono ancora concessi al piacere carnale – quindi li usa a suo favore proponendo al giovane una notte di passione insieme a lei. Al momento Will declina l’invito.

Tuttavia Luna ha dalla sua parte Bill – un tempo credeva fosse suo padre – e, ancora più terrificante, l’appoggio di nonna Sheila – ricordiamoci che la talentuosa stagista è figlia di Finnegan. Un legame di parentela da brividi. Ora si dovrà restare in attesa per scoprire l’effettivo contributo dei due adulti.

Per amore della ragazza, la asseconderanno? Intanto, inutile nasconderlo: Nozawa ha portato scompiglio a L.A. Come se non bastasse, rischiosa la simpatia che sta nascendo nei confronti di R.J. poiché ignaro delle sue tendenze pericolose, addirittura omicide. Ogni puntata costituisce un tassello all’intricato puzzle.

Tanti i dubbi da sciogliere e, soprattutto, si aspetta con trepidazione che la verità emerga presto tale da far uscire allo scoperto la reale personalità di Luna. Ciononostante bisogna ancora attendere perché, come molti fan sapranno, vi è un lasso temporale importante tra gli episodi attuali in America e quelli in Italia.