“A lui non piace lei”, spunta un inaspettato retroscena su Gianmarco di Uomini e donne

Negli ultimi giorni è emerso un inaspettato retroscena su Gianmarco di Uomini e donne: il tronista, dopo questa ‘segnalazione’, è finito al centro del caos.

Dopo la scelta di Martina De Ioannon, che ha preferito Ciro Solimeno, Gianmarco Steri è diventato il nuovo tronista di Uomini e donne. Ha cominciato da subito la sua avventura e ha avuto modo di conoscere tante corteggiatrici. Infatti, per lui sono arrivate migliaia di richieste, mai così tante nella storia del programma. Attualmente sembra particolarmente preso da Cristina, Francesca e Nadia, anche se non mancano gli imprevisti.

Il tronista ha molti dubbi, su tutte e tre le ragazze, dato che spesso non avverte pienamente il loro interesse. In una precedente registrazione, per esempio, ha fatto sapere di non percepire la stessa attenzione da Nadia e Cristina. Ha infatti detto a quest’ultima che non le arriva al cento per cento, a differenza dell’altra corteggiatrice. Ma proprio in questi giorni, parlando del trono di Gianmarco, è spuntato fuori un pesante retroscena.

Uomini e donne, il retroscena su Gianmarco crea il caos: incerto il suo interesse per la corteggiatrice

Da quando Gianmarco è salito sul trono di Uomini e donne, non si fa che parlare di lui e delle sue conoscenze. Da qualche settimana è particolarmente concentrato su Nadia, Francesca e Cristina, con cui in ogni puntata non mancano le discussioni. Il tronista, inizialmente, è apparso parecchio preso da Francesca, tanto che proprio con lei è scattato il primo bacio. In seguito, dopo un confronto acceso, l’ha rincorsa fuori, chiedendole di tornare.

Un gesto che ha fatto pensare quanto sia forte il suo interesse per la giovane. Solo che- come riporta Blasting News- Alessandro Rosica, nei giorni scorsi, ha scritto un messaggio sui social, che sta facendo non poco rumore. L’esperto del gossip ha fatto sapere che in realtà Gianmarco non è interessato a Francesca: “A lui non piace lei, allunga solo il brodo per consuetudine”. Secondo Rosica il tronista non sarebbe davvero preso dalla giovane.

Ha aggiunto che starebbe allungando solo il trono e che parlerebbe, invece, con i suoi amici soprattutto di Cristina. Non sorprende, dato che proprio il tronista aveva fatto sapere, nelle puntate precedenti, di essere particolarmente attratto da lei. Al momento mancano ancora diverse settimane alla scelta e nel corso delle nuove puntate potrebbe esserci una svolta. Proprio come è successo nell’ultima registrazione, che andrà in onda nelle prossime puntate: Lorenzo Pugnaloni ha riportato le anticipazioni e ha raccontato che Nadia ha deciso di eliminarsi.