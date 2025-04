Per questa sera il pollo facciamolo alle mandorle: così saporito che sembrerà di essere in Cina

Oggi prepariamo insieme uno squisito pollo alle mandorle, con questa ricetta sarà proprio come lo fanno in Cina.

Il pollo alle mandorle è un piatto che ha origini nella cucina cinese, ma è diventato molto popolare anche in Occidente, specialmente nei ristoranti cinesi. La ricetta tradizionale cinese prevede pollo tagliato a pezzi, marinato e poi saltato in padella con mandorle, verdure e una salsa a base di soia.

Le origini esatte del pollo alle mandorle non sono del tutto chiare, ma si pensa che il piatto sia stato creato in Cina e poi adattato e reinterpretato in Occidente, in particolare negli Stati Uniti, durante il XIX secolo, quando gli immigrati cinesi iniziarono a stabilirsi in America. Ciò che rende questo piatto così saporito, è proprio la combinazione tra la delicatezza del pollo e la croccantezza delle mandorle.

Pollo alle mandorle, ecco la ricetta per preparalo in modo perfetto

Attualmente, esistono tantissime versioni del pollo alle mandorle, tutte che prevedono l’aggiunta di altri ingredienti come spezie, aglio, salsa di soia e zenzero. Varianti che cambiamo in base al luogo in cui ci troviamo. Quelle che però oggi vi vogliamo proporre, è proprio la ricetta classica, che permetterà di portare in tavola un delizioso pollo alle mandorle.

Ingredienti per 3 persone:

500 g di bocconcini di pollo

Farina

Mezza cipolla

1 carota

2 coste di sedano

30 g di salsa di soia

Mezzo bicchiere d’acqua

20 g di lamelle di mandorle

Olio di semi

Procedimento:

Per prima cosa preparare un trito di sedano, carota e cipolla sminuzzando tutto molto finemente Mettere i bocconcini di pollo in una ciotola e infarinarli per bene In un tegame mettere un giro abbondante di olio Unire il mix di verdure e lasciare soffriggere Dopo qualche minuto aggiungere i bocconcini di pollo e farli dorare bene da ogni lato A questo punto unire la salsa di soia e aggiungere il mezzo bicchiere d’acqua Proseguire la cottura per circa 15 minuti A fine cottura unire anche le lamelle di mandorle e mescolare con cura

Ora non resta che impiattare e servire il pollo alle mandorle ben caldo. Una vera esplosione di gusto, che proietterà subito la mente in Cina.

Consiglio extra: per chi non ama il sapore della farina, in alternativa si potrà usare anche l’amido di mais o la fecola di patate.