Le patate possono diventare tossiche: cosa controllare e quando buttarle via

Sembra una cosa da poco ma non lo è assolutamente. Ecco quando devi prestare massima attenzione alle patate per evitare guai di salute.

Nelle nostre case ci sono alcuni alimenti che non mancano mai, uno di questi sono proprio le patate. Purtroppo però non tutti sanno che, in alcuni casi, possono diventare anche molto pericolose per la nostra salute. Hai fatto una faccia strana vero? Andiamo a vedere quali sono i casi e soprattutto le conseguenze che possiamo avere.

Siamo certi che dalla prossima volta presterai la massima attenzione. Quindi, non ci perdiamo in troppe chiacchiere, specialmente perché parliamo della nostra salute e di quella della nostra famiglia.

Attenzione, in questo caso devi assolutamente buttare via le patate

Ogni giorno, o quasi, andiamo a fare la spesa e di conseguenza compriamo quello che ci manca che possono essere patate, frutta, o carne. Il problema poi, può diventare anche molto serio, quando conserviamo gli alimenti freschi che acquistiamo. Noi oggi i vogliamo parlare delle patate che tutti noi in casa teniamo per molto tempo e non sappiamo che possono essere anche pericolose per la nostra salute.

Come prima cosa iniziamo dicendo che sono ottime in mille modi, possiamo cucinarle fritte, bollite, al forno, saranno sempre buonissime. Sono ricche di potassio, vitamina C e carboidrati. Ma quando diventano, quindi, tossiche? Dobbiamo prestare la massima attenzione quando sono verdi, germogliate o danneggiate. Quando, al loro interno, contengono grandi quantità di glicoalcaloidi come la solanina o la chaconina.

Queste sostanze si trovano nella buccia ma penetrano anche all’interno. Ma quali sono le conseguenze che possiamo avere sul nostro organismo? Potremmo soffrire di vertigini, vomito o dolori intestinali. In alcuni casi, molto gravi, si arriva anche a perdere conoscenza o funzioni vitali come quelle respiratorie, cardiache o celebrali. Ecco quindi che non dobbiamo mai sottovalutare nulla.

Se vediamo che le nostre patate hanno germogliato è meglio gettarle via e non correre alcun tipo di pericolo. Ricordiamoci poi che è bene mantenere le patate, per conservarle la meglio, in un luogo fresco, buio e asciutto. Se ci accorgiamo che hanno germogliato e sono anche più lunghi di un centimetro evitiamo assolutamente di mangiare, specialmente da crude.

Adesso che conosci tutte queste informazioni presta massima attenzione alle patate ed in casa, se non puoi conservarle correttamente, comprane poche alla volta, così sarai sempre sicura di non correre alcun tipo di pericolo per te o per la tua famiglia.