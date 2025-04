Il Paradiso, colpo di scena: la new entry porta apprensione e scompiglio

Il Paradiso delle signore anticipazioni prossime puntate, c’è un nuovo personaggio: il suo arrivo creerà un certo trambusto, soprattutto nella quotidianità di Mimmo.

La nona stagione de Il Paradiso delle signore sta per concludersi, infatti mancano poche settimane al termine. Come di consueto, la soap opera dovrebbe fermarsi ad inizio maggio e riprendere a settembre, con la decima stagione. Nelle ultime puntate la trama ha visto protagonista Adelaide: la donna è tornata a casa, dopo aver fatto perdere le sue tracce per settimane. Aveva infatti scoperto di avere una malattia al cuore.

Per evitare di dare un dispiacere ai suoi familiari non si era fatta più vedere né sentire. Ha subìto, negli ultimi giorni, un’operazione al cuore che, a quanto pare, è andata bene. Tra Delia e Botteri, invece, il legame diventa sempre più forte: i due sono usciti di recente a cena e, quando sono tornati a casa, stavano per darsi un bacio, interrotto però da Ciro. Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano un inaspettato imprevisto: arriverà una new entry a creare un certo caos.

Il Paradiso delle signore, spoiler: si presenta a Milano, per Mimmo le cose si mettono male

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore– che andranno in onda nelle prossime settimane- Mimmo dovrà fare i conti con una brutta notizia: suo padre arriverà a Milano, per salutarlo e stargli accanto. Una notizia che il poliziotto apprenderà da Agata, infatti Carmelo informerà prima la famiglia Puglisi del suo arrivo. A quanto pare- come riportano le anticipazioni- il padre del giovane porterà un certo scompiglio nella trama.

Al momento non si sa esattamente cosa succederà, ma Mimmo sarà costretto a dirgli una bugia. Infatti l’uomo non sa che è stato sospeso dal lavoro. Il poliziotto aveva ricevuto un provvedimento dopo aver rifiutato di arrestare uno studente, durante la manifestazione organizzata dal Liceo Parini. Dato che non vuole dargli un dispiacere, lo terrà all’oscuro. Ci sarà poi spazio per le vicende di Rosa Camilli: la venere prenderà una decisione molto importante per il suo futuro.

Dopo aver ricevuto un’importante proposta di lavoro da Tancredi, che le chiederà di lavorare attivamente al suo giornale, consegnerà a Roberto la sua lettera di dimissioni. Sarà un duro colpo per tutti, ma soprattutto per Marcello, che ha sempre cercato di tenere la venere lontana da Sant’Erasmo. Teme, infatti, che quest’ultimo voglia approfittarsi di lei, per colpire il Paradiso e tutti coloro che vi lavorano. La contessa, invece, vivrà giorni di grande angoscia, a causa della confessione fatta ad Umberto: avrà paura di perdere sua figlia, quando quest’ultima verrà a sapere la verità.