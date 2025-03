Inaspettata decisione: due protagoniste lasciano La Promessa – viagginews.com

Brutta notizia per i fan de La Promessa. Due protagoniste molto amate hanno detto addio alla soap, una decisione inaspettata che ha spiazzato.

Ci saranno grandi novità nelle prossime puntate della seguitissima soap spagnola in onda su Rete 4. Le anticipazioni che arrivano direttamente dalla terra ispanica rivelano che ben presto i telespettatori dovranno salutare definitivamente due personaggi molto amati che hanno fatto parte dello sceneggiato fin dalla prima puntata.

Prima di andare a scoprire chi lascerà il cast de La Promessa, facciamo un recapito veloce di quanto andato in onda nelle ultime puntate. Jana continua ad essere preoccupata per le sorti di Manuel e Curro, che sono partiti per il fronte e stanno combattendo in guerra. Alla tenuta, intanto, Pia si è finta morta per fuggire dalle pretese e dalla vendetta di Gregorio, ma Petra ha fiutato subito che si trattava di una messa in scena. Mentre in Italia succedeva questo, negli episodi spagnoli s’è visto l’addio di due protagoniste che hanno lasciato il pubblico di stucco.

La Promessa, anticipazioni spagnole: l’addio di due protagonista spiazza i fan, è ufficiale

Tra qualche tempo, in Italia arriveranno le puntate che attualmente sono state trasmesse in Spagna. Si tratta di episodi ricchi di colpi di scena, dove i fan hanno dovuto dire addio a due protagoniste storiche della soap opera. I telespettatori, infatti, dovranno fare a meno di due personaggi che fino a questo momento erano stati cruciali all’interno della trama.

Le anticipazioni spagnole de La Promessa hanno rivelano che Jana Exposito morirà dopo essere stata gravemente ferita da un colpo di arma da fuoco. La domestica, che nei prossimi episodi si sposerà con Manuel, vivrà dei giorni di agonia prima di dire addio al marchesino, al fratello Curro e a tutti i suoi amici incontrati alla tenuta. Quindi per lei non ci sarà il lieto fine che tutti avevano sperato.

Dunque, l’attrice Ana Garcés ha così lasciato il set della soap dopo moltissimi anni in cui è stata protagonista, girando l’ultimo ciak e ricevendo l’abbraccio di tutti i colleghi che per anni hanno condiviso con lei le giornate. Una notizia sicuramente inaspettata per la maggior parte dei fan della soap. Ma questo non sarà l’unico addio che bisognerà attendersi.

Dopo anni di crimini e sotterfugi, nelle puntate della soap spagnola andrà in onda il momento in cui la marchesa Cruz verrà arrestata e dovrà scontare i suoi giorni in carcere con l’accusa di aver sparato a Jana. Dunque, anche l’attrice Eva Martín ha già detto addio al set che l’ha vista protagonista in tutte queste stagioni, ricevendo il supporto e l’amore di pubblico e colleghi.