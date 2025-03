Il Paradiso delle Signore spoiler, chi è il padre di Odile: Adelaide lo rivela prima dell’operazione

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, il pubblico assisterà ad una svolta nella trama: le anticipazioni rivelano che si scoprirà la verità su Odile.

Nelle prime settimane di aprile le vicende de Il Paradiso delle Signore continueranno a concentrarsi sul personaggio di Adelaide. La soap opera italiana in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai 1, riserverà sorprese e colpi di scena al pubblico.

La contessa ha generato negli ultimi tempi grandi preoccupazioni, a causa dei suoi gravi problemi di salute. Dopo la permanenza a Londra, durante la quale ha fatto mancare sue notizie, è tornata a Milano dove si è trovata costretta a prendere un’importante decisione.

La donna doveva scegliere se evitare un pericoloso intervento al cuore che le era stato proposto, come avrebbe auspicato Umberto, oppure sottoporsi nella speranza di guarire. Dopo tanti dubbi aveva deciso di consultare Enrico, che l’aveva finalmente convinta a partire nuovamente per operarsi.

Un evento drammatico sconvolgerà nuovamente le dinamiche nelle puntate trasmesse dal 31 marzo al 4 aprile. Pochi giorni prima della partenza, Adelaide avrà un malore che spaventerà tutti. Brancaccio a quel punto, vedendo la gravità della situazione, deciderà di contattare un esperto collega medico per far operare la contessa a Milano. Prima dell’intervento giungerà una rivelazione inaspettata.

Cosa succederà nelle puntate de Il Paradiso delle Signore dal 7 all’11 aprile

Le puntate che andranno in onda dal 7 all’11 aprile aggiungeranno nuovi tasselli alle delicate vicende che riguardano la contessa. I momenti che precedono la sua operazione saranno particolarmente concitati, anche perché si troverà risposta a dei misteri che da tempo erano rimasti irrisolti.

Poco prima di sottoporsi all’intervento, Adelaide deciderà di avere un confronto con Umberto Guarnieri, al quale vorrà comunicare un’informazione molto importante. Proprio a lui infatti, svelerà il vero nome del padre di Odile. Fino a quel momento, l’identità dell’uomo era stata sempre nascosta.

Non vi sono ancora dettagli più approfonditi, che probabilmente emergeranno nei giorni a venire. Dalle anticipazioni sulle trame della settimana, si scopre inoltre che per le veneri arriverà il momento di avanzare una coraggiosa proposta ai piani alti del negozio.

Queste decideranno infatti di unirsi per chiedere la possibilità di spostarsi a Roma per alcune giornate. In questo modo potranno prendere parte alla trasmissione radiofonica Bandiera Gialla. Si tratterebbe inoltre, di un’ottima operazione promozionale, considerando che i giovani ascoltatori potrebbero conoscere le novità della collezione di moda del Paradiso.

Non tutte vivranno questo momento con serenità. Agata dovrà subire ancora una volta la severità del padre Ciro, che non ha alcuna intenzione di lasciarla andare a Roma. In effetti la gelosia dell’uomo era aumentata dopo la scoperta dell’uscita che la ragazza aveva fatto con Roberto Landi. Ma non è detta l’ultima parola neppure per le altre veneri. Marcello e Roberto infatti, vorranno ragionare su questa decisione.