Il Paradiso 9, Adelaide non può più nascondere: chi è il padre di Odile

Prima dell’operazione Adelaide decide di mettere tutte le cose in chiaro e farà una confessione importante. Intanto le Veneri scalpitano per partire.

Il ritorno a Milano doveva rappresentare l’inizio di un periodo di tranquillità per la contessa Adelaide orami rassegnata alla sue condizioni di salute. Non è così, l’opzione dell’operazione apre nuove speranze, ma anche paure; per questo decide di mettere tutto in ordine prima di andare sotto i ferri.

Nelle puntate attualmente in onda, stiamo assistendo al ritorno di Adelaide che, dopo mesi in cui si è data alla macchia, finalmente torna a Milano per mettere le cose in chiaro con i suoi familiari rispetto alle sue condizioni di salute. Qui la contessa scopre che Enrico ha studiato il suo caso e, dopo essersi sottoposta ad una nuova visita medica, il medico le propone di sottoporsi ad una operazione per risolvere tutti i suoi problemi.

Si tratta però di una operazione delicata e Adelaide deve rifletterci bene. Alla fine decide però di seguire il medico; si assenterà ancora una volta da Milano per operarsi, ma questa volta dirà tutta la verità ai suoi cari. Non solo, consapevole della situazione Adelaide decide di fare anche un’importante confessione.

Il Paradiso 9, Adelaide farà una confessione ad Umberto

Adelaide sa benissimo che l’operazione è rischiosa e che ha il 50% di possibilità. In altre parole sa che ha due possibilità: o il quadro clinico si risolve completamente o potrebbe non uscire viva dalla sala operatoria. Per questo motivo la contessa decide di partire lasciando tutte le cose in ordine e fa una confessione importante ad Umberto.

Nelle puntate in onda tra il 7 e l’11 Aprile, vedremo quindi Adelaide e Umberto complici di un segreto. Prima di andare via per l’operazione la contessa confesserà al commendatore la vera identità del padre di Odile. Non è possibile sapere di chi si tratta, in questo senso spoiler non ce ne sono e tutto è ancora tenuto nel massimo segreto. Probabilmente la contessa chiederà ad Umberto di rivelare la verità nel caso dovesse succederle qualcosa.

Intanto al grande magazzino le Veneri scalpitano per andare in trasferta a Roma e partecipare alla trasmissione Bandiera Gialla. Chiederanno il permesso alla dirigenza e Marcello e Roberto si prenderanno un po’ di tempo per decidere. Chi è categorico ed esclude la partenza è Ciro Puglisi; l’uomo dirà espressamente a sua figlia Agata che, a differenza delle sue colleghe, per lei è in ogni caso vietato partire.