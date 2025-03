Previsioni meteo aprile, ci apprestiamo a vivere un mese fuori scala: gli anticicloni saranno dominanti – viagginews.com

Nonostante un inizio mese caratterizzato da instabilità e clima variabile, aprile sarà un mese fortemente caratterizzato dall’azione degli anticicloni che domineranno la scena sul mediterraneo e su tutta l’Europa.

In questi giorni l’azione depressionaria portata dai cicloni che presenziano sul Mediterraneo ha portato a giornate caratterizzate da clima instabile e precipitazioni in buona parte dell’Italia. Ad essere colpito dal maltempo è stato principalmente il Sud Italia, con precipitazioni abbondanti e anche occasionali nubifragi e grandinate in alcune zone.

I quadri meteorologici suggeriscono che questa tendenza andrà avanti ancora per qualche giorno, con l’inizio di Aprile che vedrà l’arrivo di una nuova perturbazione in grado di veicolare nuove ondate di maltempo su gran parte della Penisola. Una prima tregua complessiva dovrebbe avere luogo mercoledì 2 aprile, quando l’anticiclone proveniente dal Sahara si farà strada sul Mediterraneo portando bel tempo e un innalzamento netto delle temperature.

Questa prima fase di tempo sereno non sarà però stabile, poiché i quadri a medio termine – sebbene meno affidabili di quelli a breve termine – suggeriscono che nei giorni a seguire possa esserci il ritorno di cicloni e instabilità. Analizzando i quadri sinottici relativi al resto del mese di aprile, però, si scopre che questa instabilità dovrebbe finire prima della metà del mese.

Gli anticicloni avranno la meglio ad aprile: bel tempo e temperature più alte delle medie stagionali

Cosa significa che gli anticicloni avranno la meglio durante il mese di aprile? Semplicemente che la fase di instabilità climatica e maltempo che stiamo vivendo in questi giorni avrà fine per fare luogo ad una lunga fase di stabilità climatica, bel tempo e temperature gradevoli, persino più alte delle medie stagionali.

Si tratta sicuramente di una buona notizia per lo svolgimento delle attività esterne e per la pianificazione degli spostamenti all’interno della giornata e delle settimane che seguiranno, ma si tratta di una notizia non esattamente positiva per quanto riguarda i prossimi mesi. Le precipitazioni scarse – inferiori alle medie stagionali – saranno un problema per il Sud Italia, specialmente se il quadro meteorologico estivo si confermerà più caldo e siccitoso del normale.

In linea di massima l’azione degli anticicloni porterà ad una temperature media più alta del solito, compresa tra gli 1.5° e i 2.5° in più. Per chiarire meglio la situazione, invece dei tradizionali 17-18° del periodo, le massime toccheranno i 19.5°, fino ad arrivare ai 20.5° di media, con possibili picchi superiori ai 20° al Sud Italia, in particolar modo nelle città più grandi come Napoli, Palermo, Catania, Roma e Bari.

Insomma un clima mite e piacevole, che consentirà agli italiani di vivere un aprile sereno e che apre lo scenario ad un maggio che potenzialmente potrebbe essere già molto caldo.