Previsioni Meteo, dopo i violenti nubifragi ecco la svolta: l’anticiclone porta finalmente la primavera – viagginews.com

La fine di marzo e l’inizio di aprile saranno all’insegna dell’instabilità, tuttavia è attesa una svolta molto presto: ecco quando l’anticiclone africano porterà il primo scampolo di primavera.

L’ultima settimana di marzo rientra perfettamente nelle caratteristiche iniziali della primavera, ovvero un aumento graduale delle temperature e dell’umidità ma un clima variabile in base alla giornata. Nei giorni scorsi abbiamo assistito all’effetto delle correnti fredde instabili provenienti dal Nord Europa e attualmente dominanti su tutto il continente, con un anticiclone africano che solo in parte è riuscito a fare capolino.

La settimana prossima da questo punto di vista non sarà troppo differente da quella appena vissuta, visto che per lunedì 31 marzo è atteso l’arrivo di un pericoloso ciclone (minimo di 987 hPa) che investirà soprattutto le regioni del Sud Italia. Insomma il braccio di ferro tra correnti fredde e correnti calde continuerà a lungo, con una prevalenza per il momento dei fenomeni ciclonici su quelli anticiclonici.

Viene da chiedersi lecitamente quando si potrà vivere una giornata o un periodo di bel tempo e la risposta a questa curiosità giunge dall’esame delle ultime mappe meteorologiche che indicano la possibile svolta primaverile prima di quanto ci si possa aspettare.

Meteo prossima settimana: quando arriva l’anticiclone sahariano

La prossima settimana comincerà all’insegna della continuità, poiché le correnti gelide provenienti dal Nord Europa continueranno ad imperversare sul nostro territorio generando instabilità e fenomeni temporaleschi. Ci sarà addirittura un peggioramento delle condizioni meteorologiche sul Sud Italia, dove è atteso proprio il 31 marzo il passaggio di un ciclone ad alta intensità.

L’effetto del ciclone sarà riscontrabile sia per via dell’arrivo di venti burrascosi di intensità compresa tra i 90 e i 100 Km/h, sia per via delle precipitazioni abbondanti che nelle regioni del Sud Italia e nelle isole maggiori potranno assumere anche il carattere di violenti nubifragi. Allerta massima proprio in questa zona d’Italia, visto che l’ondata di maltempo potrebbe causare anche improvvise alluvioni.

Il maltempo intenso dovrebbe proseguire anche nella giornata di martedì 1 aprile, ma il sole alla fine non tarderà a giungere visto che già mercoledì 2 aprile l’anticiclone proveniente dal Sahara si farà strada sul Mediterraneo raggiungendo le regioni meridionali e regalando giornate di sole e temperature alte (massime attese tra i 20 e i 22 gradi).

Difficile dire quanto durerà l’effetto dell’anticiclone africano, gli esperti sono infatti concordi nel dire che le prime settimane di aprile saranno caratterizzate dall’ambivalenza e dunque da passaggi continui da tempo sereno a nuove ondate di maltempo, come da tradizione per questo mese dell’anno.