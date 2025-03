Madeleine, prepara il tipico dolce francese e aggiungi questo ingrediente segreto – viagginews.com

Prepara il tipico dolce francese a forma di conchiglia: i tuoi ospiti ameranno le tue madeleine glassate, aggiungi questo ingrediente segreto.

Noi italiani siamo molto gelosi delle nostre tradizioni culinarie. Esistono delle ricette capaci di farci venire l’acquolina in bocca. Abbiamo, al contempo, esportato diverse prelibatezze internazionali, pietanze e dolci ai quali abbiamo aggiunto un tocco in più, così da percepirlo più affine ai nostri gusti esigenti.

In questa sede, prepareremo un dolce francese molto apprezzato dalla popolazione locale, così come dal Bel Paese. Viene consumato soprattutto al mattino, magari accompagnato da un cappuccino caldo o da un espresso veloce. Questa ricetta include l’aggiunta di un ingrediente segreto, quel pizzico di italianità che non fa mai male.

Madeleine: il tipico dolce francese, con l’aggiunta di un ingrediente segreto

Le madeleine sono dei particolari dolci francesi, di modeste dimensioni, che richiamano la forma di una conchiglia. I pasticceri internazionali hanno proposto diverse versioni: glassata, semplice, ma anche salata. Si presta, dunque, a moltissime occasioni.

Possono essere consumate per colazione, servite per l’ora del tè oppure offerte come dessert al termine di una cena formale. Tra le più gustose non possiamo non citare le madeleine agrumate. L’arancia rappresenta l’ingrediente segreto per eccellenza.

Ingredienti

Per la preparazione:

stampi per le madeleine

180g di farina

140g di burro fuso

fuso 30g di zucchero di cocco

3 uova

Mezza bustina di lievito

Una arancia rossa

Per la glassatura:

Succo di arancia rossa

Zucchero a velo

Procedimento