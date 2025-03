Fine marzo da incubo: dopo le piogge in arrivo una massiccia nube sahariana – viagginews.com

In queste ore la perturbazione atlantica sarà strumento per il deposito di polveri desertiche provenienti dal Sahara su una buona parte delle regioni italiane, se pensavate di lavare la macchina durante il weekend è il caso che ci ripensiate.

L’andamento climatico della scorsa settimana aveva illuso, almeno al Sud, che la primavera fosse giunta in anticipo rispetto alle previsioni e che si potesse aprire un lungo periodo di clima mite e giornate caratterizzate da sole. L’illusione, però, è durata il tempo di un weekend, visto che a partire da lunedì 17 marzo c’è stato un colpo di coda dell’inverno.

Non solo le temperature sono precipitate in picchiata, ma al sole e al tepore del weekend si sono sostituite giornate fredde, cariche di umidità, per lo più nuvolose e in alcune zone anche caratterizzate da brevi fenomeni temporaleschi. Le cose non stanno andando troppo meglio in questo weekend, in cui l’azione del ciclone proveniente dall’Atlantico si sta abbattendo diffusamente sul Nord e Centro Italia e sta condizionando il clima anche al Sud.

Se per il momento non sono state registrate piogge intense nelle regioni meridionali, la grazia dovuta alla saccatura generata dall’influenza africana si tramuterà già a partire dalle prossime ore in instabilità che continuerà almeno fino a mercoledì 26 marzo, con la possibilità di improvvisi rovesci temporaleschi.

L’arrivo della massiccia nube Sahariana regalerà cieli “apocalittici” e la caduta di sabbia in diverse regioni

In queste ore il quadro meteorologico sta favorendo l’evolvere di un altro fenomeno che potrebbe non fare troppo piacere agli italiani. La presenza del ciclone localizzata sulla Penisola iberica sta favorendo lo spostamento di polveri desertiche provenienti dal Sahara su tutta l’Europa meridionale e di conseguenza anche su gran parte del nostro territorio.

Allo stato attuale delle cose le polveri vengono trasportate e rimangono in sospensione sulle quote più elevate dell’atmosfera, risultando poco visibili e “dormienti”. Il problema è che l’arrivo della perturbazione sui nostri territori porta il pulviscolo desertico a concentrarsi più in basso, all’interno delle nuvole cariche di pioggia.

Questo fenomeno regalerà già a partire da oggi, ma anche nei prossimi giorni, la vista di cieli giallognoli o rossi in un primo momento, quindi la caduta del pulviscolo sul suolo quando si verificheranno i rovesci temporaleschi. Un fastidio di non poco conto visto che la sabbia mista ad acqua diventa fango e sporca qualsiasi cosa incontri.

Durante questo weekend è dunque sconsigliato fare lavare l’auto e anche uscire sprovvisti di ombrello e opportuni cappotti impermeabili per evitare che i vestiti e i giubbotti eleganti possano essere sporcati e rovinati dalla sabbia sahariana. Le regioni maggiormente interessate da questo fenomeno sono Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria e Toscana, ma non saranno risparmiate del tutto nemmeno Sardegna e Sicilia.