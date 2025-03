Tutti dimenticano questo oggetto, ma è importantissimo per la salute: installalo sul termosifone – viagginews.com

In molti dimenticano di installare questo oggetto sul termosifone, rischiando ripercussioni consistenti sulla propria salute.

L’utilizzo dei termosifoni durante la stagione invernale è un’esigenza oggettivamente irrinunciabile. È altrettanto vero che ognuno di noi dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza e non abusare di questo lusso, riservato – contrariamente a quanto si possa credere – a poche famiglie in tutto il mondo. Il riscaldamento, di fatto, rappresenta un fattore di inquinamento importante, in quanto implica evidentemente il consumo di energia.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito dei parametri da seguire per impostare il proprio sistema di riscaldamento. La temperatura negli ambienti domestici dovrebbe corrispondere circa a 20 gradi, con un una soglia di tolleranza di massimo due gradi. Questo significa che una condizione ottimale vuole un minimo di 18 gradi ed un massimo di 22 gradi. Non rispettare le indicazioni dell’OMS può comportare danni a livello atmosferico, ma soprattutto ripercussioni sulla salute del cittadino.

Una volta chiarito questo punto, è bene sottolineare che la presenza del termosifone può provocare un effetto collaterale: l’aria secca. Il calore sprigionato può così provocare secchezza della pelle e degli occhi, mal di gola, problemi respiratori e molto altro. In particolare ciò può peggiorare in caso di soggetti asmatici, bambini o anziani. Come provvedere? È importante controllare periodicamente (se non quotidianamente) il tasso di umidità.

Controlla il tasso di umidità e installa questo oggetto

Il tasso di umidità si può controllare con l’igrometro. L’ideale sarebbe posizionare questo strumento in tutte le stanze della casa, poiché – ad esempio – il bagno sarà sicuramente più umido della camera da letto oppure del salone. Laddove non vogliate acquistare quattro o cinque igrometri, potete lasciarli solo nelle camere da letto oppure nella zona living. Sostanzialmente, nelle aree più frequentate della casa.

È consigliato, inoltre, installare direttamente sul vostro termosifone un umidificatore. Si tratta di un oggetto simile ad una comune bacinella. In commercio è possibile trovarlo di diversi materiali, forme e colori. I più richiesti sono in ceramica e vantano delle graziose decorazioni da abbinare all’arredamento. Al suo interno è sufficiente versare un po’ d’acqua (preferibilmente distillata). Quest’ultima, a contatto con il calore, evaporerà e non farà altro che riequilibrare il tasso di umidità nella stanza.

Potete poi aggiungere degli oli essenziali naturali oppure le scorze dell’arancia o del limone. In questo modo, oltre a contribuire alla salubrità dell’aria, l’umidificatore emanerà un avvolgente profumo agrumato. È un investimento modesto, che però può fare la differenza sulla vostra salute.