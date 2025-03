Ami la birra? Questa sarà la settimana migliore della tua vita: trovi sconti in tutta Italia. – (viagginews.com)

Se sei un amante della birra devi darti una mossa in questi giorni o ti perderai degli sconti d’eccezione. Li trovi in tutta Italia.

Quando pensiamo a eventi e celebrazioni legati alla birra la prima che ci balena in mente è l’Oktoberfest di Monaco di Baviera. Proprio perché così famoso e atteso però questo festival popolare spesso diventa impossibile per chi si prende un attimo più tardi con le prenotazioni. Per dare l’idea è già uscito anche il programma per quello di quest’anno, e mancano ancora mesi.

Chi ama la birra ma non ha modo di prendersi ferie a ottobre quindi a malincuore si trova a rinunciare e a ripiegare su eventi minori in Europa. I Belgio si tiene un piccolo festival dedicato alle birre verso la fine dell’estate, e l’Inghilterra ne prevede diversi Edinburgo e Manchester tra luglio e ottobre. Come sempre però occorre spostarsi e sostenere le spese di viaggio.

Non tutti sanno però che se per godersi un festival dedicato alle birre artigianali in realtà non serve nemmeno prendere l’aereo. Sebbene il nostro paese sia celebre all’estero prima di tutto per il vino non si può dire che gli italiani non apprezzino la birra. Basta cercare un attimo e scoprire che proprio in questi giorni si sta tenendo un evento unico.

Cosa puoi trovare durante l’Italy Beer Week

Come ogni anno in Italia è in corso la settimana della birra, meglio nota come Italy Beer Week. Come dice il nome si tratta di un evento della durata di sette giorni dedicato alla birra, per la precisione fra lunedì 17 e domenica 23 marzo. Con il 2025 siamo arrivati alla quindicesima edizione di questo evento nato per dare visibilità al movimento dei birrai italiani.

All’Italy Beer Week aderiscono prima di tutto i professionisti del settore, ma anche locali quali pub, birrifici, ristoranti e negozi specializzati nella vendita delle birre. Nel corso della settimana gli eventi e gli incontri previsti sono più di un centinaio, e in più in agenda ci sono degustazioni, cene e presentazioni di nuove birre. Per non parlare del Ballo delle Debuttanti.

Non bisogna lasciarsi ingannare del nome, perché questo “ballo” consiste nell’evento inaugurale della settimana e consiste nella presentazione di 12 birre artigianali. L’apertura si tiene nel weekend che precede l’inizio della settimana della birra, ma anche chi se lo fosse perso può recuperare. Si può infatti acquistare a prezzo scontato la box completa con le 12 debuttanti.