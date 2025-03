Ami la pizza ma ti fa venire sete e non riesci a digerirla? Ecco perché accade, i motivi ti sorprenderanno

Resistere alla pizza è davvero difficile, tante persone però dopo averla mangiata hanno tantissima sete e non riescono a digerirla, questo accade per alcuni motivi ben precisi.

Ognuno di noi a tavola può avere gusti differenti, ma è difficile trovare qualcuno che non ami la pizza. Non a caso, è irresistibile anche per i bambini, oltre a essere considerata il passpartout ideale quando non si sa bene cosa cucinare. È anche per questo che quando si vuole coinvolgere qualcuno, sia a pranzo sia a cena, si sceglie proprio questo cibo, consapevole che sarà raro che qualcuno possa rifiutare.

Tanti amano consumarla addirittura più volte la settimana, magari semplicemente variando la farcitura, nonostante si teme possa fare ingrassare. In molti casi, però, si può andare incontro a un inconveniente che non è così ideale, come la sete eccessiva e la difficioltà a digerirla (a volte accade anche con la Margherita), per questo sarebbe interessante sapere perchè questo può verificarsi e se sia possibile risolvere questo problema, così da non doverci rinunciare.

Tanta sete e problemi digestivi con la pizza: ecco perché accade

È facile ritrovarsi con la bottiglia dell’acqua costantemente tra le mani dopo avere mangiato la pizza, al punto tale da risvegliarsi più volte nel corso della notte per soddisfare la sete che si avverte. Questo non è certamente così agevole, ma c’è chi lo ritiene quasi normale, specialmente se si è puntato su una farcitura saporita, che potrebbe spingere a bere. A questo si può aggiungere anche una sensazione di nausea legata alla difficoltà a digerirla, ma raramente questo spinge a rinunciare di mangiare quello che è con ogni probabilità il cibo più amato dagli italiani.

Non tutti potrebbero però sapere quale sia la causa di questo inconveniente. A volte si tende a pensare che questo sia legato a una lievitazione troppo breve o forse ad alcuni ingredienti che possono far sentire un peso sullo stomaco, ma in realtà la ragione è un’altra. Tanti danno la colpa alle farine “forti”, ovvero quelle che hanno al loro interno una grande quantità di glutine, che sono poco fermentate, per questo l’impasto risulta essere pesante. Tanti provano a risolvere puntando su una pizza gourmet, che ha quindi uan cottura maggiore, ma non è detto che la soluzione sia sempre efficace.

Non si deve inoltre sottovalutare il ruolo della cottura, possono bastare anche una ventina di secondi in meno per far sì che non sia cotto a dovere, finendo con il consumare qualcosa che è parzialmente crudo, quindi meno digeribile. Chi ha problemi di stomaco dovrebbe inoltre, se possibile, evitare una pizza eccessivamente condita, questo non permette al calore di penetrare nell’impasto e lo mantiene molto umido, impedendogli di disidratarsi, rendendo quindi incompleta la cottura.

Non va però bene, allo stesso tempo, anche una pizza troppo cotta, basti pensare a quelle che notiamo per alcuni bordi bruciacchiati, che possono essere invitanti ma non salutari. Prima di ordinarne una dovremmo quindi valutare il posto a cui ci si rivolge e informarsi sul tipo di lievito utilizzato (molto meglio quello madre). Si dovrebbe inoltre valutare quale sia la quantità adatta che il nostro stomaco è in grado di digerire e non andare oltre, anche se questo può significare lasciarne una parte nel piatto.

È però un falso mito pensare che la pizza faccia sempre venire sete. Chi riscontra questa situazione deve addebitare questo ad ingredienti di scarsa qualità (come, ad esempio, la salsa di pomodoro o la mozzarella), all’eccessivo dosaggio del sale e alla maturazione incompleta dell’impasto.