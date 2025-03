Pasta alla zozzona, piatto tipico della tradizione culinaria popolare romana: ricetta completa

Pasta alla zozzona, tutto quello che c’è da sapere su questo primo piatto: lo prepari in pochi minuti, gusterai i sapori della tradizione romana

Se si pensa alla cucina tradizionale romana, non possono non venire in mente la cremosa carbonara, la buonissima cacio e pepe e ancora la gustosa amatriciana o la gricia. Ma attenzione, a volte ci si scorda di un primo piatto anch’esso assai diffuso, stiamo parlando della pasta alla zozzona.

Non tutti la conoscono, ma vi assicuriamo che al primo assaggio ve ne innamorerete, da dove iniziare? Tutto quello che c’è da sapere per la preparazione di questa ricetta. Nel prossimo paragrafo, troverete tutti i passaggi da seguire, inutile dirvelo: diventerà il vostro cavallo di battaglia.

Pasta alla zozzona, cosa c’è da sapere

Come vi abbiamo già detto è importante sapere che nella tradizione romana c’è una ricetta di cui spesso ci si dimentica, ma di quale parliamo? Di quella succitata, ovvero la pasta alla zozzona. Insomma se volete stupire i vostri ospiti vi suggeriamo di preparare questo primo piatto, ma andiamo a vedere di quale si tratta e soprattutto quali sono gli ingredienti che rendono questo piatto unico.

Gli ingredienti sono utili per quattro persone, dunque, qualora ci fosse necessità, vi suggeriamo di aumentare le dosi. Iniziamo e procuriamo: 320 grammi di rigatoni, 200 grammi di guanciale, 250 grammi di salsiccia, 350 grammi di pomodorini in scatola, 60 grammi di pecorino Romano Dop, 4 tuorli, sale e olio extravergine d’oliva.

Per mantecare, invece, procuriamo Pecorino Romano DOP 40 grammi, dopo aver procurato il necessario possiamo iniziare. In primis è fondamentale mettere a bollire la pasta e aggiungiamo il sale, subito dopo lasciamo cuocere la salsiccia e il guanciale precedentemente tagliati e i pomodorini, quando saranno ben cotti spegniamo la fiamma. Nel frattempo in una ciotolina versiamo i tuorli e 60 grammi di Pecorino romano grattugiato, l’obiettivo è quello di creare una crema. Nel frattempo, si può lasciare cuocere la pasta, quando sarà pronta versate tutto in padella e amalgamate con tutti gli ingredienti e, infine, versate la crema precedentemente preparata.

Alla fine aggiungete il pecorino e il nostro primo piatto sarà pronto. In men che non si dica, la pasta potrà essere servita. Vi consigliamo di consumarla, quando ancora è molto calda. Al primo boccone ve ne innamorerete e sentirete in bocca tutti i sapori della tradizione romana, la preparazione non dimenticatelo è alla portata di tutti e nel giro di pochi minuti sarà pronta. Non possiamo lasciarvi senza fornirvi la ricetta di un altro gustosissimo piatto stiamo parlando della polenta alla ciociara, tutti i dettagli.