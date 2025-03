Le dieci migliori località termali del Centro Italia: concedetevi una pausa rigenerante

Abbiamo selezionato per voi dieci tra le migliori località termali del Centro Italia. Dovete solo scegliere quando e dove andare per rigenerare mente e corpo.

Per lasciare alle spalle l’inverno, il freddo e il cielo grigio e ritemprare mente e corpo non c’è niente di meglio che passare una giornata alle terme. In Italia ci sono tantissime località termali di qualità, noi vi presenteremo alcune opzioni delle regioni centrali.

Un perfetto antistress, ecco come si possono definire le terme. Un caldo bagno termale fa bene alla salute, stimola la circolazione, riscalda il corpo e rilassa i muscoli. Le differenze di temperatura delle acque attivano effetti positivi sia a livello mentale che fisico, ci depurano e stimolano il sistema cardiovascolare. Ci sono diversi tipi di acqua di fonte che si ritrova nei bagni termali.

I bagni in acqua salina aiutano a contrastare reumatismi, allergie, malattie delle vie respiratorio e delle articolazioni. Lo zolfo lenisce le malattie della pelle mentre l’anidride carbonica migliora la circolazione. Tutti dovremmo concederci di tanto in tanto una pausa relax termale. Di stabilimenti in Italia ce ne sono tantissimi, alcuni gratuiti e altri a pagamento. Vediamo quelli del Centro Italia.

I luoghi termali perfetti per rilassarsi e allontanare lo stress

Ne abbiamo selezionati dieci ma sono molto più numerosi. In Toscana troviamo le terme di Saturnia a Manciano, pozze calcaree naturali con l’acqua che sgorga a 37°. Si può accedere liberamente e sono avvolte dal verde della natura. Bellissimi, poi, i bagni di San Filippo a Castiglione d’Orcia che i residenti chiamano Balena Bianca per la formazione calcarea. I bagni sono liberi ed è possibile anche fare i fanghi.

Spostandoci in Umbria citiamo le Terme di Fontecchio a Città di Castello. Si trovano in un parco secolare e ospitano bagni termali, una zona lago e una piscina. Si possono richiedere trattamenti benessere. Un’alternativa sono le terme di Santo Reggio ad Assisi con ben 35 sorgenti che le alimentano. L’acqua è mediominerale fredda, perfetta per riequilibrare il benessere dell’apparato digerente. Anche San Gemini vicino Terni è una destinazione perfetta dal contesto spettacolare.

Arriviamo nelle Marche dove troviamo le terme di Frasassi a Genga perfette per chi ha problemi respiratori e Pitinum Thermae a Macerata Feltria con una sorgente naturale fonte di benessere. Per completare le Regioni centrali citiamo le Terme di Caramanico in Abruzzo in un contesto incontaminato, le terme di Sepino in Molise con sorgente millenaria e Bullicame a Viterbo nel Lazio dove ci sono una grande vasca di acqua calda e una di acqua fredda accessibili gratuitamente.