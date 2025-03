Eurovision Song Contest, Lucio Corsi sul palco con una leggenda: punta tutto su di lui

Lucio Corsi sta preparando la sua esibizione in occasione dell’Eurovision Song Contest: vuole affidarsi ad una leggenda.

Olly ha rinunciato all’Eurovision Song Contest. Ha spiegato: “Credo fermamente di avere bisogno di connettermi con tutto quello che mi sta accadendo” – sono state le sue parole – “prima di guardare ancora più in là”. La scelta dell’artista ha così contemplato il passaggio del testimone a Lucio Corsi.

L’interprete di Volevo essere un duro si esibirà a Basilea, confrontandosi con gli altri cantanti europei e tentando di aggiudicarsi il titolo. Gli ultimi ad aver conquistato l’ambito premio sono i Maneskin, i quali – successivamente alla vittoria – divennero protagonisti di una brillante carriera internazionale.

L’asso nella manica di Lucio Corsi: punta su di lui

Quando l’intenzione di Lucio Corsi di esibirsi con Topo Gigio divenne ufficiale, furono molti gli scettici che temettero di assistere ad un’esibizione buffa. L’improbabile coppia scelse come brano per la serata cover Nel blu dipinto di blu, offrendo una performance che funse da specchio dell’essenza del cantante in gara. La sua dolcezza adulta, avvolta da un’atmosfera fanciullesca, gli valse il primo scacco matto. Si aggiudicò il secondo posto in classifica, dopo Giorgia ed Annalisa con Skyfall.

Il successo di Volevo essere un duro è stato tanto inaspettato quanto dovuto. Ha vinto una canzone che racconta le fragilità di ogni essere umano, giocando sulla tendenza – soprattutto da parte del genere maschile – a volersi mostrare necessariamente forti ed imperturbabili. Moltissimi telespettatori si sono sentiti rappresentati dalle parole che Lucio Corsi ha trasformato in arte. Per questa ragione, in tanti sperano che anche a Basilea, luogo che ospiterà l’Eurovision Song Contest, si riesca a percepire il medesimo senso di affezione.

Il cantante ha intenzione di proporre una versione rinnovata del suo brano, così da poter lasciare il pubblico a bocca aperta. Nelle ultime ore si è diffusa un’indiscrezione che ha acceso la speranza dei suoi fan. Sembra che Corsi voglia esibirsi accompagnato da una leggenda. Non parliamo di una star internazionale, ma di un personaggio che ha ricoperto un ruolo importante nell’età infantile di moltissime persone: Topo Gigio.

Il grazioso pupazzo potrebbe esibirsi nuovamente al fianco di Lucio Corsi, questa volta per il pubblico europeo e non solo. Nella consapevolezza che la sua presenza riesca, in qualche modo, a completare la figura dell’artista, quest’ultimo avrebbe deciso di coinvolgerlo in questa importante occasione professionale. Per il momento si tratta solo di rumors virali in rete, staremo a vedere.