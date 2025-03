Viaggiare nel 2025: quali sono le migliori compagnie aeree per servizio e sicurezza

Secondo una nota piattaforma di valutazione sui servizi del viaggio, è possibile stilare una classifica delle migliori compagnie aeree del momento: chi vince il primato.

Milioni di persone ogni giorno si recano in aeroporto per prendere un volo. I viaggi sono ormai diventati una consuetudine, che si tratti di impegni professionali o di puro svago. A rendere questo mezzo di trasporto così popolare è la possibilità che esso offre di compiere grandi spostamenti in tempi ridotti.

Affrontare una partenza implica però, di seguire precise regole che garantiscono un’esperienza piacevole ma soprattutto sicura. Le compagnie si adeguano alle normative internazionali, ma non mancano di aggiungere le loro eventuali specifiche. Dimensioni, peso e contenuto dei bagagli a mano, orari di anticipo e modalità di check-in, oltre che sanzioni.

Variabili che vengono imposte non soltanto per motivi economici, ma anche al fine di assicurare ai passeggeri un transito confortevole e protetto da possibili pericoli. Tutti questi fattori vengono naturalmente valutati dal viaggiatore stesso, che dopo il suo volo, è in grado di farsi una propria opinione sul servizio complessivo.

Come accade ogni anno, anche nel 2025 AirlineRatings.com ha stilato una classifica delle migliori compagnie aeree mondiali, basando la sua valutazione su una suddivisione tra low cost, ibride e full-service. Non c’è alcun dubbio su chi ha ottenuto il primato assoluto.

La migliore compagnia aerea del mondo: la classifica

Un’eccellenza nei viaggi in aereo nell’ambito full-service c’è ed è quella della compagnia Korean Air. Si guadagna infatti il primo posto grazie alla solida stabilità finanziaria sulla quale poggia e ai progressi d’innovazione sui quali ha investito.

Può vantare infatti, aeromobili di ultima generazione in grado di distinguersi per le caratteristiche tecnologiche unite ai consumi di carburante bassi. A ciò si unisce un’esperienza completa e gratificante che il personale e l’aereo riescono a garantire, perfino in classe Economy dove i sedili sono ben distanziati rispetto alla media e perfetto dunque, il massimo del relax.

Tra gli altri parametri che hanno inciso sulla classifica si annoverano le possibilità di intrattenimento a bordo, compresa la rete Wi-Fi, ma anche i pasti serviti e tutti i plus relativi alla classe business. Se sulla vetta si posiziona la compagnia coreana, a seguire subito dopo si classifica la Qatar Airlines.

La terza posizione del podio spetta invece alla Air New Zealand. Differenti in risultati per quanto riguarda le ibride, ossia compagnie aeree in grado di offrire servizi che sono di livello misto tra full-service e low cost. In questo caso al primo posto figura JetBlue, seguita da WestJet e Virgin Australia.

I prezzi vantaggiosi, accompagnati da buone garanzie di affidabilità, sono invece tra i fattori che hanno permesso di valutare le compagnie low cost. Nel 2025 detiene nuovamente il primato AirAsia, che continua a guadagnarsi la soddisfazione dei viaggiatori grazie a servizi impeccabili e innovazione, oltre che ad una scelta vastissima di rotte. Seguono al secondo e al terzo posto, Jetstar e AirBaltic. EasyJet e Ryanair sono rispettivamente in quinta e settima posizione.