Royal Family, forti tensioni a Londra: l’affronto che Re Carlo III non dimenticherà

Tensioni inaspettate a Buckingham Palace: Re Carlo III difficilmente dimenticherà un tale affronto proprio da lei.

L’indole pignola e pretenziosa di Re Carlo III non rappresenta certo una novità per coloro che seguono le vicissitudini della Royal Family. Diana Spencer fu la prima ad evidenziare i disagi che il marito le provocava. Fu poi la volta di Harry, il quale dipinse il padre come un uomo freddo e purtroppo assoggettato alla figura di Camilla.

Le indiscrezioni che rivelano il suo fastidio di fronte ad un gesto ingenuo non stupiscono particolarmente l’opinione pubblica. Ciò nonostante, è la persona che ha presumibilmente commesso suddetto affronto ad aver lasciato i sudditi inglesi a bocca aperta. È successo tutto pochi giorni fa.

Il saluto negato a Re Carlo III: cosa sta succedendo?

Lunedì 10 marzo la Royal Family ha assistito alla celebrazione del Commonwealth Day presso l’Abbazia di Westminster. Un’occasione importante per i sudditi inglesi, reduci dalla triste assenza della Principessa del Galles, che si è prolungata per diversi mesi lo scorso anno. Kate Middleton si è presentata con un abito rosso, arricchito con un fiocco trasversale ed un grazioso cappello in pendant. Splendeva al fianco di William, il quale sembra ormai affezionato alla sua affascinante barba.

Re Carlo III e la Regina Camilla non sono stati certo da meno. La consorte del sovrano ha indossato un completo rosa, che riprendeva vagamente la medesima tonalità della cravatta indossata dal primogenito della Regina Elisabetta II. I Principi del Galles hanno atteso l’arrivo della coppia, dopodiché hanno raggiunto i sovrani per porgere loro la tradizionale riverenza. William ha rubato un bacio affettuoso al padre, mentre Kate si è limitata ad inchinarsi al suo cospetto.

È proprio la pura formalità del suo gesto ad aver fatto storcere il naso ai presenti. È inusuale, di fatto, che la futura regina consorte mantenga una tale distanza dal suocero. Non sono mai mancate le affettuosità tra i due, neppure durante gli eventi più importanti. Gli esperti, in merito alle vicissitudini che riguardano la Royal Family, hanno però sostenuto che sia assolutamente normale data la sontuosità dell’evento.

Il viso di Kate Middleton è apparso oggettivamente sereno e nessuno ha percepito una tensione latente tra i due. Essendo il Commonwealth Day un evento solenne, non è concesso alla nuora di dare troppa confidenza al Re d’Inghilterra. Si è dunque attenuta alle regole imposte dal cerimoniale. I due hanno tutt’oggi un ottimo rapporto, che si è rafforzato successivamente alla condivisione della malattia.