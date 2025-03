Hai paura dell’aereo? Non temere: con questa soluzione lo eviti e fai bene all’ambiente. – (viagginews.com)

Se hai paura di viaggiare in aereo per te niente paura. C’è un’alternativa che ti permette anche di viaggiare con impatto ridotto sull’ambiente.

Per i viaggi verso mete esotiche è innegabile che il sistema più rapido ed efficiente sia prendere l’aereo, spesso prevedendo almeno uno scalo. Una bella sfida per chi solo all’idea di salirci inizia a sentire l’ansia e sta male a livello fisico anche per voli brevi. Pare che l’aerofobia, ossia la paura di volare, colpisca circa la metà della popolazione generale, compresi i giovani.

Se però una vacanza in Giappone o in America sembra vincolare a questo mezzo, non si può dire lo stesso per altre mete più vicine. Restando sul continente si evita di dover attraversare un oceano per arrivare a destinazione e si apre la possibilità di spostarsi senza dover passare per l’aeroporto. Chi ama guidare del resto non si fa problemi a attraversare i confini in macchina.

Un viaggio on the road tuttavia comporta diverse sfide, tra cui resistere per ore seduti in macchina e restare concentrati mentre si guida. Per non parlare del costo della benzina, che nei viaggi lunghi non è da sottovalutare. C’è però una terza soluzione che permette di soddisfare tutti, riducendo sia i costi che l’impatto sull’ambiente.

Qual è l’alternativa all’aereo più sostenibile

La soluzione di cui stiamo parlando consente di stare comodi e spostarsi per lunghe tratte, magari con qualche sacrificio a livello delle dimensioni del bagaglio. Se non altro visto che le valige si possono tenere a fianco si evita anche il rischio di perderli al momento dell’imbarco o di vederli finire su un altro volo. Ovviamente a questo punto sarà chiaro che si tratta del treno.

Parlando di sostenibilità un viaggio in treno inquina quattro volte meno rispetto a un volo, e circa tre volte in meno di una trasferta in macchina. I mezzi ferroviari che portano persone inoltre sfruttano appena il 2% dell’energia impiegata per i trasporti contro l’8% previsto per i treni merci. Una riduzione di impatto notevole che spesso si tende a trascurare per la durata del viaggio.

Se è vero che in treno si passano più ore rispetto al tempo richiesto da un volo per la stessa tratta c’è da dire anche che si viaggia più comodi. I treni prevedono delle cuccette per dormire sdraiati, mentre in aereo se si vola di notte in genere si è comunque vincolati al sedile. In più durante il viaggio ci si può distrarre usando il telefono o lavorare al PC, mentre in aereo non è possibile.