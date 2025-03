Prenotate una vacanza unica e romantica in treno: questi sono gli itinerari più belli del mondo

Per la prossima vacanza prenotate un viaggio in treno scegliendo uno tra gli itinerari più belli del mondo. Sarà un’esperienza incredibile.

L’Orient Express nell’immaginario collettivo è sinonimo di raffinatezza, paesaggi mozzafiato, buon cibo e romanticismo. Non esiste, però, solo questa soluzione per un viaggio in treno indimenticabile e rilassante.

Strasburgo, Monaco, Vienna, Budapest e Bucarest, queste le tappe dell’Orient Express quando fu inaugurato nel 1883 per unire Parigi e Giurgiu. Sei anni più tardi si aggiunge Istanbul e il treno diventò il simbolo del lusso nel mondo, protagonista anche di uno degli omicidi più noti risolti da Hercule Poirot in “Assassinio sull’Orient Express” di Agatha Christie. Fascino, mistero, romanticismo con un itinerario da sogno sullo sfondo.

Negli anni la sua fama è calata ma c’è una novità importante, il Venice Simplon, l’Orient Express che unisce Londra e Venezia. Percorsi più brevi ma ugualmente affascinanti sono proposti da La Dolce Vita Orient Express con otto itinerari nostrani da esplorare. Da Venezia a Portofino, ad esempio, oppure da Roma a Matera oppure da Roma alla Sicilia con un viaggio incredibile lungo le coste della Sicilia ammirando luoghi unici come Taormina e Maratea.

Incantevoli panorami e viaggi in treno indimenticabili

Tra gli itinerari più belli va inserito sicuramente quello del treno Jacobite che attraversa paesaggi mozzafiato tra laghi, valli scozzesi e Ben Nevis, la montagna più alta del Regno Unico. Unico il passaggio sul viadotto di Glenfinnan. Se avete già sentito questo nome è perché Jacobite altro non è che il famoso Hogwarts Express di Harry Potter.

Bellissima esperienza un viaggio tra i fiordi norvegesi con il treno di Flam. Venti chilometri di corsa lungo il fiordo più alto di tutta Europa. Le carrozze hanno enormi finestrini per permettere ai passeggeri di godere di una vista spettacolare sulle cime e le cascate della valle. Spostiamoci in Australia e saliamo sull’Indian Pacific per spostarsi nel Paese da est a ovest. Da Sidney a Perth in tre giorni, passando per misteriose città fantasma.

Se volete rimanere più vicini all’Italia potete organizzare un’esperienza di viaggio sull’Espresso del Danubio che attraversa l’Europa centrale. Si parte in Turchia per proseguire seguendo la linea del Bosforo e arrivare in Bulgaria, Romania, Ungheria, Austria, Slovacchia, Polonia e Repubblica Ceca. Le fermate sono numerose e permettono di scoprire la bellezza dei luoghi. Chiese, miniere di sale, castelli, le attrazioni sono splendide. Infine tra gli itinerari più belli del mondo citiamo la Transcantabrica del nord della Spagna. Montagne, prati, spiagge, scogliere mentre si va da San Sebastian a Santiago di Compostela.