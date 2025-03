Incredibile, ma questa è la migliore destinazione per chi sceglie di viaggiare da sola: non si tratta di una città italiana

Se ami viaggiare da sola devi assolutamente scegliere questa destinazione: è la meta perfetta e sicura per le donne.

Viaggiare non è solo un modo per staccare la spina dallo stress cittadino e dal caos di tutti i giorni, ma è anche un modo per conoscere altri luoghi, per scoprire la loro cultura e per approcciare alla loro tipologia di vita, usi e costumi. Insomma, è un’esperienza da vivere a 360° e che aiuta ad arricchire il proprio bagaglio di conoscenza personale.

Rispetto ad un tempo dove le vacanze erano espressamente fatte in famiglia o al massimo in gruppo con amici, sempre più spesso si decide di partire da soli e senza vincoli, ma con un’idea ben precisa su quello che si ha intenzione di fare e di vedere. Ebbene, sembrerebbe che anche le donne stanno amando particolarmente questo genere di viaggio in solitaria, decidendo di lasciare tutto e tutti e partire per nuove destinazioni da scoprire.

Ecco qual è la destinazione perfetta se decidi di viaggiare da sola

Ovviamente, indipendentemente dal fatto che si tratti di un uomo o di una donna, la sicurezza durante un viaggio sarà fondamentale e si dovranno evitare di correre rischi inutili. Un’attenzione particolare però va rivolta al genere femminile, in quanto in alcuni paesi sarebbe preferibile non arrivarci da sole. Al contrario invece, esiste una destinazione perfetta per tutte coloro che decidono di partire senza compagnia e che permetterà di vivere un viaggio tranquillo e sicuro.

A differenza di alcuni paesi che non sono affatto sicuri per le donne che decidono di intraprendere un viaggio da sole, secondo un recente studio condotto da Dipndive, Helsinki, capitale della Finlandia, si è guadagnata il titolo di miglior città per le viaggiatrici solitarie. Ma come si è arrivati a questo primato?

Per poter arrivare ad ottenere questo risultato finale, lo studio ha analizzato diversi fattori, come la sicurezza della città, il costo della vita, l’accoglienza del posto e la possibilità di visitare attrazioni gratuite. Ebbene, sommando i diversi punteggi ottenuti. Helsinki è arrivata in vetta alla classifica. È la terza città più sicura al mondo e la seconda per ospitalità, inoltre, offre la possibilità di vedere tantissime attrazioni gratuite. Il posto perfetto per vivere un’esperienza unica e per scoprire le sue incredibili bellezza.