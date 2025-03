Primavera low cost a New York, un’occasione per tutta la famiglia

Con l’arrivo della primavera, New York City si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, offrendo una miriade di attività per visitatori di tutte le età. Grazie alle iniziative promosse da New York City Tourism + Conventions, quest’anno le famiglie potranno godere della Grande Mela senza dover necessariamente svuotare il portafoglio.

Julie Coker, Presidente e CEO dell’organizzazione, ha sottolineato come la città sia particolarmente vivace in questa stagione: “Con l’arrivo del clima più mite la città si anima con un’ampia scelta di attività per grandi e piccoli”. Ecco quindi una guida alle migliori opportunità low cost che la città ha da offrire questa primavera.

Attrazioni, eventi e buon cibo

La primavera a New York è sinonimo di eventi speciali pensati per intrattenere e divertire. Il 19 aprile a City Point Brooklyn si terrà l’Easter Fest, un evento ideale per i più piccoli che potranno cimentarsi in attività creative come disegni o decorazione di biscotti. Il 24 maggio invece sarà la volta del Show Brooklyn Some Love Fest: hip-hop, tai chi e laboratori artistici sono solo alcune delle attrazioni previste.

Per chi cerca panorami mozzafiato senza spendere una fortuna, Edge NYC insieme ad altre celebri piattaforme d’osservazione come l’Empire State Building offre ingresso gratuito ai bambini fino a cinque anni accompagnati da un adulto pagante. Il New Victory Theater propone spettacoli accessibili dedicati alle famiglie nel cuore di Times Square. Tra questi spicca il circo MOYA da Cape Town con una performance sensory-friendly il 27 aprile a meno di 25$.

La musica classica all’aperto è protagonista dal 4 all’8 giugno con i concerti gratuiti della New York Philharmonic nei parchi dei cinque distretti. Un’occasione imperdibile per godersi melodie immortali sotto il cielo newyorkese. I musei non sono da meno quando si tratta di offerte convenienti. Il Bronx Children’s Museum ora ha una sede stabile vicino allo Yankee Stadium con biglietti a prezzi modici (8$ bambini e 14$ adulti). Anche lo Staten Island Children’s Museum è facilmente accessibile grazie al traghetto gratuito per Staten Island (biglietti museo: 8$). Il Museum of the City of New York invita i minori di 18 anni gratuitamente e apre le porte a tutti ogni mercoledì gratis. Allo stesso modo, il Whitney Museum of American Art estende l’ingresso gratuito ai visitatori fino ai 25 anni oltre ad offrire ingresso libero ogni venerdì sera e la seconda domenica del mese.

Il Bronx Zoo accoglie gli amanti degli animali con ingresso gratuito limitato il mercoledì (prenotazione online necessaria), mentre Governors Island vanta lo scivolo più lungo della città ed è accessibile gratuitamente tramite ferry (5$ A/R adulti; gratis bambini fino a 12 anni). Le giostre come Jane’s Carousel o Le Carrousel diventano attrazioni imperdibili nella bella stagione con prezzi contenuti che permettono divertimento assicurato per i più piccoli.

Anche sul fronte culinario non mancano opzioni convenienti adatte alle famiglie. Ellen’s Stardust Diner propone un tuffo negli anni ’50 con menù bambini fino a 10 anni al massimo di 17$. I food market gestiti da UrbanSpace offrono varietà culinarie internazionali adatte ad ogni palato mentre Montague Diner seduce i più giovani con uno “speciale doposcuola” economico nei giorni feriali.

Grazie alla vasta gamma di attività gratuite o economiche selezionate da New York City Tourism + Conventions, trascorrere una primavera indimenticabile nella metropoli americana è alla portata di tutte le famiglie desiderose di esplorare senza gravare sul budget.