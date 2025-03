Se vuoi partire senza spendere un patrimonio devi prenotare in questa settimana: risparmi fino al 50%

Solo se prenoti in questa precisa settimana le tue prossime vacanze saranno all’insegna del risparmio.

Nonostante manchino ancora un po’ di mesi per l’inizio ufficiale dell’estate, in molti hanno già la mente proiettata alle prossime vacanze e sono già alla ricerca di qualche mega offerta per trovare la loro meta ideale ad un prezzo super conveniente. Spiagge bianchissime, acque cristalline e relax, sono queste le caratteristiche principali che tutti cercano.

E sono proprio questi stessi requisiti, che spesso spingo le persone a cercare mete che racchiudano tutto questo. Le alternative sicuramente sono tantissime e si potrà scegliere ogni tra i più disparati resort, dotati di ogni tipo di comfort, ma quello che però farà la differenza è la cifra che si vorrà spendere, che il più delle volte, purtroppo, va ben oltre le proprie possibilità.

Prenotare le vacanze in questa precisa settimana ti farà risparmiare tantissimo

Sicuramente, prenotare con netto anticipo permetterà di poter ottenere un prezzo decisamente inferiore rispetto a chi si muoverà sotto sotto, tuttavia, anche anticiparsi così tanto non sempre permette di ottenere il vero risparmio desiderato. Ebbene, in realtà c’è una cosa che in pochi sanno e che nessuna agenzia di viaggio rivela, ossia che esiste una settimana specifica in cui si potrà partire spendendo molto meno del solito.

Nonostante le numerose offerte che spesso si trovano in rete, non è detto che si riesca a trovare realmente quello che si cerca, né tanto meno si potrà trovare la convenienza sperata. Tuttavia, esiste un trucco che permetterà di prenotare una vacanza di tutto rispetto spendendo pochissimo. Ma di cosa si tratta nello specifico? Praticamente, si andrà a prenotare in determinato periodo che prende il nome di “settimana morta”, ossia quel periodo dell’anno in cui le prenotazioni calano drasticamente.

In questo preciso periodo, voli e hotel avranno prezzi molto più convenienti e si potrà risparmiare anche una cifra considerevole. Questo periodo in genere va tra la fine di giugno e l’inizio di luglio, dove la maggior parte delle persone ancora non può partire e non è considerato periodo di alta stagione. In questo lasso di tempo, pur di non restare scoperti, gli hotel metteranno offerte molto vantaggiose, che invoglieranno a prenotare subito. Una piccola strategia, che permetterà di poter fare una vacanza di tutto rispetto.