In hotel con il filosofo: un nuovo modo di vivere il benessere – viagginews.com

Nuova figura nel mondo degli alberghi: arriva il filosofo aziendale per gestire il benessere. La novità da Icon Collection.

Nel panorama dell’hospitality italiano, un vento di novità soffia forte grazie a Icon collection, un gruppo alberghiero che gestisce cinque strutture di prestigio nel nostro Paese. La novità non risiede tanto nelle lussuose dotazioni o nell’eccellenza del servizio, quanto piuttosto in una scelta organizzativa audace e decisamente fuori dagli schemi: l’introduzione della figura del filosofo aziendale.

Alessandro Guidi, il ‘filosofo aziendale’ di Icon collection, sta infatti rivoluzionando il concetto stesso di leadership e benessere organizzativo attraverso un approccio che fonde insieme pensiero critico e visione strategica. La sua missione è quella di trasformare la cultura aziendale creando un modello innovativo che lega indissolubilmente filosofia e gestione d’impresa.

Filosofo aziendale in hotel

La collaborazione tra Guidi e Federico Ficcanterri, CEO del gruppo alberghiero, nasce quasi per caso ma si rivela subito proficua. Ficcanterri era alla ricerca di qualcuno capace di guidare l’organizzazione attraverso un delicato passaggio generazionale; scoprendo il background filosofico di Guidi ha intuito immediatamente le potenzialità del pensiero critico applicato all’ambito aziendale.

Guidi ha così intrapreso un percorso volto a promuovere una leadership diffusa all’interno dell’azienda, spostando l’enfasi dall’empowerment individuale alla condivisione responsabile del potere tra tutti i membri dell’organizzazione. Questa trasformazione ha permesso ai dipendenti di diventare protagonisti attivi nel successo dell’azienda, incentivandoli a esprimere liberamente il proprio talento e a contribuire attivamente alla crescita collettiva.

Il principio fondamentale su cui si basa la visione operativa della Icon collection è semplice ma rivoluzionario: “ospiti interni felici uguale ospiti esterni felici“. Questa formula sottolinea l’importanza vitale del benessere dei dipendenti (gli ospiti interni) come presupposto indispensabile per garantire una qualità superiore nell’accoglienza degli ospiti degli hotel. In altre parole, solo chi si sente valorizzato e curato all’interno dell’organizzazione può offrire un servizio eccellente ai clienti.

L’applicazione pratica della filosofia proposta da Guidi ha portato a risultati tangibili sia sul piano interno sia in termini di soddisfazione della clientela. L’ambiente lavorativo si è trasformato in uno spazio dinamico dove idee innovative possono fiorire liberamente; parallelamente, gli ospiti degli hotel hanno beneficiato direttamente delle positive vibrazioni generate da questa nuova cultura organizzativa.

Recentemente la partenza simultanea di tre manager chiave avrebbe potuto rappresentare una crisi per Icon collection; invece è stata vista come un’opportunità per rafforzare ulteriormente lo spirito collaborativo interno. Il personale ha risposto con entusiasmo alla chiamata alle armi lanciata dalla proprietà contribuendo attivamente al processo di cambiamento con idee ed energia fresca.

Icon collection dimostra così che è possibile reinventarsi continuamente affrontando le sfide come occasioni per migliorarsi. La capacità del gruppo alberghiero di integrare principî filosofici nella gestione quotidiana dell’impresa sta ridefinendo gli standard nel settore dell’hospitality italiano ed internazionale.