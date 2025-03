Entrare nel mondo di Michelangelo: il borgo natale festeggia i 550 anni dalla nascita – viagginews.com

Caprese Michelangelo celebra il 550° anniversario di Michelangelo Buonarroti, gli eventi commemorativi in onore del grande artista

Caprese Michelangelo, il piccolo borgo situato nelle verdi colline della provincia di Arezzo, si appresta a celebrare un evento di grande rilievo: i 550 anni dalla nascita di Michelangelo Buonarroti, uno dei suoi figli più illustri. Il genio del Rinascimento, la cui opera ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’arte mondiale, sarà commemorato attraverso una serie di eventi e iniziative che mirano a rafforzare il legame tra l’artista e il suo luogo natale.

Le celebrazioni avranno inizio il 6 marzo, data che segna l’anniversario della nascita del grande maestro (1475), con l’emissione di un francobollo commemorativo e l’annullo filatelico speciale presso il Museo Casa Natale di Michelangelo Buonarroti. Questa iniziativa non solo rende omaggio all’artista ma offre anche agli appassionati di filatelia e ai visitatori un motivo in più per scoprire o riscoprire Caprese Michelangelo.

Dal 6 all’8 marzo, Caprese diventerà palcoscenico per una mostra unica: francobolli celebrativi su Michelangelo provenienti da tutto il mondo saranno esposti al pubblico, testimoniando l’influenza globale dell’opera michelangiolesca nel corso dei secoli.

Le iniziative a Caprese

L’8 marzo sarà dedicato alla celebrazione dell’anniversario del battesimo di Michelangelo con una santa messa e con un evento particolarmente significativo: un giro in bicicletta denominato “Itinerario Michelangelo”. Questa iniziativa permetterà ai partecipanti di conoscere i principali luoghi d’interesse storico-culturale della zona legati alla figura dell’artista.

La sindaca Marida Brogialdi ha evidenziato come la casa natale di Michelangelo rappresenti una risorsa preziosa per Caprese Michelangelo, con l’obiettivo di rafforzare l’immagine del borgo come custode della memoria e dell’eredità michelangiolesca.

Verso fine mese, il 30 e 31 marzo, si terranno due giorni dedicati ad “Abitare la Memoria“, un’iniziativa promossa dall’Associazione nazionale Case della Memoria. Gli eventi, uno spettacolo itinerante all’interno della Casa Museo e uno spettacolo interattivo rivolto agli studenti delle scuole, hanno lo scopo di coinvolgere attivamente le nuove generazioni nella scoperta e nell’apprezzamento del patrimonio artistico-culturale legato a Michelangelo.

Marco Casucci ha espresso profonda emozione nell’annunciare queste celebrazioni come occasione unica per rendere omaggio a uno dei più grandi genii dell’arte mondiale, promuovendo il patrimonio culturale della Valtiberina e dell’intera provincia aretina.

Attraverso mostre, eventi culturalmente arricchenti ed esperienze immersive, le celebrazioni dedicate al 550° anniversario dalla nascita di Michelangelo Buonarroti offrono una straordinaria opportunità per onorare la memoria del grande artista rinascimentale e valorizzare le radici culturali che legano Caprese al suo illustre cittadino, trasmettendo alle future generazioni l’eredità immortale di questo gigante delle arti.