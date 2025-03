Lusso e tradizione: l’hotel dove fare l’esperienza unica dei rituali di benessere marocchini

Lusso e tradizione in questo nuovo hotel, dove si può fare l’esperienza unica dei rituali di benessere marocchini

Con l’apertura di The Ritz-Carlton Rabat, Dar Es Salam, il Marocco accoglie per la prima volta il prestigioso brand di lusso, introducendo nel cuore del paese un nuovo capitolo di opulenza e benessere.

Tra le novità più eclatanti offerte dall’hotel spicca senza dubbio l’inaugurazione della The Ritz-Carlton Spa, una destinazione wellness che promette un viaggio trasformativo attraverso i rituali di bellezza secolari marocchini.

Un’hotel per un’esperienza unica

Estendendosi su una superficie imponente di 2.600 mq, la spa si ispira all’eleganza degli anni ‘30 e al ricco patrimonio orientale, creando un ambiente dove il tempo sembra sospendersi. Il design interno è un omaggio alla tradizione e alla modernità: pareti dai toni profondi si fondono con pavimenti in zellige nero, mentre sofisticati motivi geometrici adornano gli spazi arricchiti da materiali nobili quali marmo verde, bronzo patinato e legno pregiato.

Il cuore pulsante della spa è rappresentato dal maestoso patio centrale, sovrastato da un tetto in vetro Art Déco che filtra la luce naturale creando suggestivi giochi di luci e ombre. Questo spazio centrale funge da preludio all’esclusiva piscina interna che evoca le antiche terme romane con il suo bordo decorato da piastrelle blu cobalto. Eleganti moucharabieh bianchi e una finestra moresca arricchita da reticoli in legno intagliato completano questo scenario incantato.

La spa dispone di 12 camere e suite dedicate ai trattamenti, ciascuna progettata per offrire un rifugio intimo dove abbandonarsi al relax più completo. La gamma dei trattamenti proposti attinge dalla ricchezza dei rituali marocchini: tra questi spicca il Signature Hammam, esperienza emblematica che combina purificazione profonda e massaggio cerimoniale grazie a prodotti esclusivi forniti dal rinomato brand marocMaroc.

Un altro gioiello tra i trattamenti offerti è il Tekmida Ritual, pensato per coloro che cercano esperienze olistiche rigeneranti. Questa pratica utilizza asciugamani riscaldati insieme a balsamo d’argan per nutrire la pelle in profondità ed evocare sensazioni di benessere totale.

Oltre ai trattamenti specificamente marocchini, la spa offre una vasta selezione di servizi personalizzati che includono massaggi rilassanti ed energizzanti, cure estetiche viso e corpo nonché percorsi benessere su misura creati secondo le esigenze individuali dei clienti.

L’introduzione della The Ritz-Carlton Spa a Rabat non rappresenta solo l’arrivo del lusso internazionale nel paese ma segna anche un ritorno alle radici culturali del Marocco attraverso la valorizzazione dei suoi rituali ancestrali di bellezza e cura del corpo. In questo tempio moderno dedicato al benessere si fondono armoniosamente tradizione ed innovazione per offrire esperienze indimenticabili ai visitatori provenienti da tutto il mondo.