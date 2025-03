La nuova truffa che minaccia il tuo cellulare, computer o tablet: attenzione anche in viaggio – viagginews.com

Una nuova truffa mette a rischio e minaccia la sicurezza del tuo cellulare, computer o tablet, anche in viaggio. Di cosa si tratta.

In un’epoca in cui la tecnologia gioca un ruolo fondamentale nella nostra vita quotidiana, la sicurezza dei nostri dispositivi elettronici è diventata una priorità assoluta. Tuttavia, con l’aumento della dipendenza da questi strumenti, cresce anche il numero di minacce che cercano di sfruttare le nostre paure più profonde per ottenere guadagni illeciti.

Una delle truffe più sofisticate e preoccupanti degli ultimi tempi prende il nome da un noto malware di spionaggio: Pegasus. Di seguito vediamo di cosa si tratta e quali sono i principali rischi per chi cade in trappola.

La truffa Pegasus e il suo modus operandi

La truffa Pegasus si manifesta attraverso un attacco informatico via e-mail estremamente elaborato. I malintenzionati utilizzano il nome del famigerato software spia per creare un senso di urgenza e paura tra le vittime, convincendole che i loro dispositivi mobili, computer o tablet sono stati compromessi. Questo tipo di attacco non solo sfrutta la notorietà del malware originale ma gioca anche con l’ignoranza generale riguardo alle reali capacità tecniche necessarie per effettuare una simile intrusione.

I truffatori inviano una e-mail al destinatario avvisandolo che il suo dispositivo è stato infettato dal malware Pegasus. La comunicazione non fornisce alcuna prova tangibile dell’infezione ma cerca di instillare paura affermando che tutte le attività online dell’utente sono state registrate – inclusi file privati, contatti e video compromettenti. La minaccia implicita è quella della divulgazione pubblica di tali informazioni sensibili se non viene effettuato un pagamento entro un termine molto breve.

La richiesta economica arriva sotto forma di pagamento in Bitcoin – scelta non casuale data l’anonimato garantito da questa criptovaluta, che rende estremamente difficile risalire all’identità dei ricattatori. L’importo richiesto può variare ma viene sempre presentato come urgente e necessario per evitare conseguenze devastanti.

Nonostante l’apparente gravità della situazione descritta nelle email fraudolente, è fondamentale comprendere che si tratta esclusivamente di tentativi di estorsione basati su menzogne. I criminali informatici alle spalle di queste operazioni contano sulla reazione impulsiva delle loro vittime per ottenere guadagni facili senza avere realmente accesso ai dati personali menzionati.

Per difendersi da questa tipologia d’attacco è essenziale adottare comportamenti prudenti online:

Evitare clic su link sospetti o apertura allegati provenienti da mittenti non verificati.

o apertura allegati provenienti da mittenti non verificati. Eseguire regolarmente scansioni antivirus sui propri dispositivi.

sui propri dispositivi. Ignorare completamente le richieste economiche provenienti da email intimidatorie.

provenienti da email intimidatorie. Verificare sempre attentamente l’autenticità dei mittenti delle comunicazioni ricevute.

delle comunicazioni ricevute. Mantenersi informato sulle ultime tendenze in materia di sicurezza informatica.

Affrontando con calma ed educazione digitale queste situazioni spiacevoli, possiamo proteggere efficacemente noi stessi e i nostri dispositivi dalle insidie nascoste nel vasto mondo del web.