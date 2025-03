Viaggi avventurosi con i tuoi nonni, consigli e agenzie per un’esperienza da ricordare – viagginews.com

Perché fare viaggi avventurosi con i tuoi nonni? tutti i consigli per un’esperienza che resterà indelebile nei vostri ricordi

In un’epoca in cui gli adulti più anziani si mantengono in forma e attivi ben oltre i confini tradizionali della terza età, le vacanze tra nonni e nipoti stanno assumendo una nuova dimensione: quella dell’avventura. Non più limitati a crociere o visite guidate in autobus, molti nonni si stanno unendo ai loro nipoti in escursioni nella natura, gite in bicicletta e persino bungee jumping. Questo cambiamento riflette una tendenza globale verso periodi di salute più lunghi e una maggiore propensione all’avventura tra le generazioni più anziane.

Rick Rhoads, ottantenne di Orcas Island, Washington, è un esempio lampante di questa tendenza. Dopo essersi allenato intensamente percorrendo 6 miglia al giorno su vari tipi di terreno collinare, Rhoads ha intrapreso con sua nipote quindicenne Lucy Erent un viaggio di 82 miglia lungo il West Highland Way in Scozia. Questa esperienza ha permesso loro non solo di godere delle bellezze naturalistiche delle Highlands scozzesi ma anche di approfondire il loro legame attraverso conversazioni su argomenti diversificati.

Consigli per un’avventura indimenticabile

Il fenomeno degli anziani che rimangono attivi e partecipano a vacanze avventurose è sostenuto da dati significativi. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’aspettativa di vita sana è aumentata globalmente negli ultimi decenni. Negli Stati Uniti, il 40% delle persone oltre i 65 anni partecipa ad attività all’aperto come escursionismo o ciclismo. Inoltre, la distribuzione della ricchezza nelle famiglie americane vede gli over-55 detenere quasi il 70% del patrimonio totale.

Le agenzie di viaggio hanno preso atto dell’aumentato interesse per le vacanze avventurose tra nonni e nipoti. Craft Travel ha registrato un notevole incremento dei viaggi intergenerazionali negli ultimi cinque anni, con una marcata preferenza per esperienze come safari africani ed escursioni in Patagonia o Antartide. Anche le compagnie turistiche stanno adattando le loro offerte alla nuova domanda: dal Jean-Michel Cousteau Resort nelle Fiji che permette a nonni e nipoti di imparare insieme a fare immersioni subacquee fino a Road Scholar che offre dettagliate descrizioni fisiche dei suoi viaggi per assicurarsi che i partecipanti possano gestirle.

Alcuni consigli da parte degli anziani che hanno già intrapreso queste avventure sono fondamentali per garantire la riuscita del viaggio. La preparazione è essenziale: conoscere il terreno e scegliere percorsi accessibili sono passaggi chiave prima del campeggio o delle lunghe passeggiate nella natura selvaggia. Inoltre, mantenere semplici le abitudini alimentari durante il campeggio può evitare complicazioni indesiderate.

Harriet Vogel suggerisce invece di scegliere attività gradite a entrambe le generazioni e lasciare che sia l’esperienza comune a guidare la vacanza piuttosto che aspettative rigide o programmi troppo strutturati.

Queste esperienze condivise tra generazioni diverse arricchiscono sia i nonni sia i nipoti: mentre gli adulti più anziani possono godersi periodi prolungati di salute ed energia grazie alle moderne condizioni mediche e agli stili di vita salutari, i giovani beneficiano dell’esperienza diretta con altre culture ed ambientazioni naturalistiche insieme ai loro cari più esperti.