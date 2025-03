L’impianto sciistico più piccolo del mondo? incredibile, si trova in una casa

Sai che l’impianto sciistico più piccolo del mondo si trova in una casa? non è lontano dall’Italia ed è un bijoux

Oggi vi raccontiamo una curiosità davvero incredibile. Lo ha raccontato La Regione, il giornale della Svizzera Italiana, ed è una vera chicca. Le immagini sui social mostrano questa pista di sci unica al mondo!

In un angolo insolito di San Gallo, a soli 470 metri sul livello del mare, si nasconde una realtà che sfida l’immaginazione e le convenzioni: il comprensorio sciistico più piccolo del mondo. Questo microcosmo invernale, battezzato “Graues Himmel“, è frutto dell’ingegno di quattro artisti visionari che hanno trasformato il cortile di una casa destinata alla demolizione in un paradiso per gli amanti dello sci, completo di pista nera lunga venti metri, uno skilift dotato di cinque ancore e neve fornita con parsimonia.

La pista nera più piccola del mondo

La genesi di “Graues Himmel” risiede non solo nella passione per lo sport invernale ma anche nell’intento degli artisti di lanciare un messaggio potente riguardante le sfide climatiche attuali. Il progetto si propone come una riflessione vivente sulle difficoltà incontrate dai comprensori sciistici situati a quote medio-basse, i quali stanno soffrendo gli effetti diretti dell’aumento delle temperature globali. Attraverso questa installazione artistica, i creatori aspirano a sensibilizzare il pubblico sull’impatto dei cambiamenti climatici sulla pratica dello sci e sulla presenza della neve nelle nostre città, fenomeno che sta diventando sempre più raro.

Oltre alla sua funzione educativa e sensibilizzatrice, “Graues Himmel” è concepito come uno spazio di aggregazione sociale. Gli ideatori hanno arricchito l’esperienza offrendo agli ospiti la possibilità di soggiornare in un Airbnb tematicamente decorato, rilassarsi in un accogliente bar après ski o acquistare ricordi in un negozio di souvenir dedicato. Questa oasi urbana rappresenta quindi non solo una critica alle problematiche ambientali ma anche un invito a riscoprire la gioia della comunità e della condivisione attraverso l’amore per lo sport invernale.

Tuttavia, nonostante l’innovatività e la profondità del messaggio veicolato da “Graues Himmel“, il progetto ha incontrato ostacoli significativi nel suo cammino verso la realizzazione. La controversia ha raggiunto il suo apice quando è stato reso noto che parte dei fondi necessari per dare vita all’iniziativa – precisamente 45.000 franchi su un totale di 187.000 – avrebbero dovuto essere forniti dal governo cantonale. L’intervento dell’UDC (Unione Democratica di Centro), che ha richiesto l’annullamento del contributo statale al progetto, ha portato al blocco temporaneo dei finanziamenti.

Di fronte a tale impasse finanziaria, i promotori hanno dimostrato resilienza e creatività avviando una raccolta fondi online per assicurare al loro sogno una possibilità concreta di materializzarsi. La risposta della comunità sarà cruciale per determinare se “Graues Himmel” potrà effettivamente diventare quel luogo magico dove arte, sport ed ecologia si fondono armoniosamente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da laRegione (@laregione)

“Graues Himmel” rappresenta molto più che il comprensorio sciistico più piccolo del mondo; è simbolo dell’impegno umano verso la ricerca creativa delle soluzioni ai problemi ambientali contemporanei ed esempio tangibile dell’influenza positiva che l’arte può avere nel promuovere consapevolezza sociale e cambiamento culturale riguardante questione crucialmente importanti come quella climatica.