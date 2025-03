Liceo del Made in Italy, novità per il nuovo anno: materie, orario e nuovo regolamento – viagginews.com

Avete sentito parlare del Liceo del Made in Italy? tutte le novità, materie, orario e nuovo regolamento per l’anno in corso

Il panorama scolastico italiano si arricchisce di un nuovo indirizzo liceale, il Liceo del Made in Italy, che prende il via nell’anno scolastico 2024-2025. Questa innovativa proposta formativa nasce con l’intento di promuovere le eccellenze italiane attraverso un percorso di studi dedicato.

Dopo un avvio incerto, caratterizzato da un flop nelle iscrizioni e da una frenata iniziale dovuta a contestazioni sulla sua organizzazione, il Governo Meloni ha dato il via libera al nuovo regolamento che disciplina nel dettaglio funzionamento e struttura di questo corso di studi.

Liceo del Made in Italy, le novità del nuovo anno

Il Liceo del Made in Italy si affianca all’opzione economico-sociale del Liceo delle scienze umane e mira a formare giovani competenti nei settori d’eccellenza del Paese. La sua istituzione è stata prevista dalla Legge 27 Dicembre 2023, n. 206 e successivamente disciplinata dal DPR n. 222 del 25 novembre 2024.

Il percorso quinquennale prevede una serie di insegnamenti specifici che integrano le materie tradizionalmente studiate nei licei con discipline economiche e giuridiche legate ai settori d’eccellenza italiani. Il decreto stabilisce un monte ore annuale che varia dalle circa 27 ore settimanali nel primo biennio alle 30 ore nel secondo biennio e quinto anno.

A partire dal secondo anno sono previsti due laboratori interdisciplinari oltre ad un ampliamento delle ore dedicate alle competenze trasversali e all’orientamento (PCTO), con lo scopo di sviluppare abilità imprenditoriali utili nel settore Made in Italy. Queste attività saranno collegate agli ITS Academy, al tessuto socioeconomico locale e alle imprese.

Un’altra novità importante è l’introduzione dell’insegnamento CLIL (Content and Language Integrated Learning) per il triennio finale, che prevede la didattica di una disciplina in lingua straniera per preparare gli studenti all’internazionalizzazione.

Materie ed orario

Le materie specifiche introdotte riflettono la volontà di creare una forte connessione tra gli studenti ed i settori produttivi italiani riconosciuti a livello globale. Tra queste troviamo sicuramente discipline legate alla moda, al design, alla gastronomia ed al turismo culturale ma anche allo studio approfondito delle lingue straniere per favorire l’apertura internazionale dei futuri diplomati.

L’orario scolastico viene quindi arricchito non solo dalle ore dedicate alle nuove materie ma anche da quelle destinate ai laboratori interdisciplinari ed alle attività PCTO che rappresentano uno degli aspetti più innovativi del corso: attraverso queste esperienze pratiche gli studenti potranno acquisire conoscenze direttamente sul campo lavorativo.

Le famiglie interessate hanno avuto la possibilità di iscrivere i propri figli tramite la piattaforma UNICA già dal gennaio 2024 per l’avvio delle classi prime nell’anno scolastico successivo. Le iscrizioni riapriranno nel corso del 2025 per accogliere nuovi studenti nell’anno scolastico 2025-2026.