Giubileo: novità per le visite a Roma, la comunicazione della Sovrintendenza Capitolina – viagginews.com

Si amplia la ricca offerta culturale della Sovrintendenza Capitolina in occasione del Giubileo. Cosa vedere a Roma.

Roma, la città eterna, si appresta a vivere un momento di straordinaria effervescenza culturale in occasione del prossimo Giubileo. La Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, ha annunciato l’avvio di una programmazione speciale che promette di arricchire ulteriormente l’offerta culturale della capitale.

Dal 1° marzo, turisti e cittadini romani avranno l’opportunità di immergersi in un viaggio alla scoperta dei tesori archeologici, storico-artistici e monumentali che Roma custodisce gelosamente.

Novità per le visite durante il Giubileo

Il programma “Patrimonio in Comune. Conoscere è partecipare” si presenta come un calendario denso di oltre 1300 nuovi appuntamenti educativi e didattici pensati per valorizzare il patrimonio della città. Le attività proposte spaziano dalle visite guidate nei principali musei – tra cui i Musei Capitolini, il Museo della Centrale Montemartini e il Museo dell’Ara Pacis – fino all’esplorazione dell’Archivio Storico Capitolino, dove sarà possibile scoprire le ricchezze documentarie conservate all’interno del palazzo.

Un focus particolare è posto sui siti archeologici con il ciclo “Viaggi nel passato“, che invita a esplorare luoghi carichi di storia come l’Area Archeologica del Sepolcro degli Scipioni e quella del Teatro di Marcello. Quest’ultimo rappresenta uno dei simboli più potenti della Roma imperiale ed è dedicato al nipote Marcello da parte dell’imperatore Augusto. L’iniziativa offre anche la possibilità di visitare la Necropoli Ostiense e le Mura Aureliane, testimoni silenziosi delle vicende storiche che hanno plasmato la città.

Le passeggiate tematiche del ciclo “Itinerari” rappresentano un’altra novità interessante: ogni venerdì saranno organizzate escursioni bilingue (italiano e inglese) alla scoperta dei parchi storici, dei monumenti meno noti al grande pubblico e delle aree archeologiche disseminate nella metropoli. Tra i percorsi proposti figurano “L’acqua a Roma: il Parco degli Acquedotti“, “I restauri del Giubileo” che include le Fontane di piazza Navona e ponte Sant’Angelo, nonché “Oltre i confini: mura, porte e ponti di Roma“.

Non mancano poi gli appuntamenti dedicati ai più piccoli con laboratori didattici bilingue previsti ogni fine settimana nei musei civici della città. Queste attività sono pensate per stimolare la curiosità dei bambini verso l’arte e la storia attraverso esperienze sensoriali ed esplorative.

Durante i mesi estivi si aggiungeranno alle già ricche proposte le Passeggiate serali ai Fori Imperiali a Villa di Massenzio; queste visite notturne offriranno una prospettiva diversa su alcuni tra i siti più emblematici della capitale sotto il velo stellato del cielo romano.

Tutte queste attività sono gratuite (fatta eccezione per l’ingresso ai musei o alle aree archeologiche soggette a tariffe vigenti) ma richiedono prenotazione anticipata tramite il numero 060608 o consultando dettagliatamente gli appuntamenti sul sito ufficiale della Sovrintendenza Capitolina.

Quest’iniziativa non solo mira ad arricchire l’esperienza culturale offerta dalla città in vista del Giubileo ma anche a promuovere una maggiore consapevolezza circa il valore immenso del patrimonio romano tra residenti e visitatori. Un programma ambizioso che sottolinea ancora una volta quanto sia fondamentale conoscere per partecipare attivamente alla vita culturale ed essere custodi consapevoli delle bellezze ereditate dal passato.