San Patrizio in Italia: con la Ireland Week sapori e musica irlandese, tutti gli eventi – viagginews.com

Dal 9 al 17 marzo torna la Ireland Week, tra sapori, musica e ispirazioni di viaggio, tutti gli eventi per San Patrizio in Italia

La primavera si avvicina, portando con sé una ventata di cultura irlandese che invaderà l’Italia dal 9 al 17 marzo in occasione della quarta edizione della Ireland Week. Un evento che celebra le tradizioni, l’arte e l’innovazione dell’Irlanda attraverso un programma ricco e variegato, estendendosi quest’anno oltre i confini milanesi per raggiungere anche Genova e Livorno.

Milano si conferma il cuore pulsante dell’iniziativa, consolidando il successo delle precedenti edizioni che hanno visto la partecipazione entusiasta del pubblico e l’espansione del format in altre città italiane ed europee. La collaborazione con il Comune di Milano e numerosi partner ha reso possibile trasformare il giorno di San Patrizio in una settimana intera dedicata alla cultura irlandese, rendendola accessibile a tutti attraverso eventi gratuiti o a costi ridotti.

Ireland Week, gli eventi

La settimana prende il via a Cascina Cuccagna con Experience Ireland: un’immersione totale nella cultura dell’isola verde grazie alla presenza di ospiti direttamente dall’Irlanda. Laboratori creativi, degustazioni culinarie, danze tradizionali e incontri letterari saranno solo alcuni degli appuntamenti che animeranno la giornata inaugurale.

Il programma prosegue poi con eventi diffusi per tutta Milano: artisti di strada eseguiranno repertori musicali tipici delle vie dublinesi mentre ballerini daranno vita a spettacoli di danze tradizionali in vari punti della città. Il cinema non mancherà all’appello con una rassegna dedicata all’Irlanda presso il Palazzo del Cinema Anteo, mentre le strade si arricchiranno delle immagini spettacolari della mostra fotografica outdoor su Via Dante.

Un focus particolare sarà dato alla gastronomia con ‘A Taste of Ireland‘, un festival culinario che vedrà protagonisti i prodotti d’eccellenza irlandesi nelle cucine dei ristoranti italiani. Carne Grass Fed, agnello biologico, scampi freschi sono solo alcune delle prelibatezze che verranno valorizzate dall’estro degli chef italiani in collaborazione con Bord Bia – ente governativo irlandese per la promozione dei prodotti food & beverage – dimostrando ancora una volta come l’Italia sia un partner commerciale fondamentale per l’Irlanda nel settore alimentare.

L’impegno verso la sostenibilità sarà evidente anche nella partecipazione all’evento ‘Fa’ la cosa giusta‘, dove sarà possibile sperimentare virtualmente percorsi ciclistici lungo la Wild Atlantic Way grazie alla collaborazione con Rossignoli. Inoltre, incontri sul tema del cicloturismo offriranno spunti interessanti su come esplorare l’Irlanda pedalando tra paesaggi mozzafiato.

La musica avrà un ruolo centrale durante tutta la settimana: dai concerti all’Hard Rock Cafè ai momenti musicali allo Spirit de Milan senza dimenticare gli appuntamenti nei pub storici milanesi dove vivere pienamente lo spirito festaiolo irlandese. L’appassionante sfida rugbistica del torneo Guinness Seix Nazioni vedrà Italia-Irlanda catturare le attenzioni sportive il 15 marzo.

L’iniziativa non si ferma ai confini milanesi ma raggiunge Genova col ‘San Patrizio al Mog‘, evento gemellato che proporrà degustazioni gastronomiche e attività ludiche per bambini; mentre Livorno accoglierà idealmente il testimone milanese celebrando San Patrizio dal 17 al 23 marzo con un festival ricco di letteratura, musica ed innovazione supportato da illustri personalità quali John Banville e Catherine Dunne.

Concludendo questa panoramica sulla Ireland Week è impossibile non sentirsi invitati a partecipare alle numerose attività proposte o pianificare una visita in Irlanda approfittando delle offerte viaggio disponibili sul sito ufficiale dell’evento. Una settimana imperdibile per chi desidera scoprire o riassaporare le meraviglie culturali e naturalistiche dell’isola di smeraldo senza muoversi dall’Italia.