Ingresso gratuito in musei civici e siti archeologici di Roma, l’occasione da non perdere – viagginews.com

Occasione importante nella Capitale: è stato annunciato l’ingresso gratuito nei musei civici e siti archeologici di Roma.

L’iniziativa, promossa da Roma Capitale in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, mira a rendere l’arte e la cultura più vicine alla gente, incentivando la conoscenza dei tesori che la città offre. Tra le meraviglie aperte al pubblico ci saranno il Parco Archeologico del Celio, l’Area Sacra di Largo Argentina, l’area archeologica del Circo Massimo e i Fori Imperiali. Queste aree rappresentano solo una parte degli spazi che accoglieranno visitatori senza alcun costo d’ingresso.

Roma, la città eterna, si appresta a vivere una giornata all’insegna della cultura e dell’arte accessibile a tutti. Il 2 marzo, coincidendo con la prima domenica del mese, i cittadini e i turisti avranno l’opportunità unica di esplorare gratuitamente il ricco patrimonio storico e artistico custodito nei musei civici e nelle aree archeologiche della capitale.

Prima domenica del mese, musei gratis

I musei civici non saranno da meno: dai Musei Capitolini alla Galleria d’Arte Moderna; dal Museo dell’Ara Pacis al complesso dei Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette, Casino Nobile), fino al Museo Civico di Zoologia. Ogni sito offrirà un viaggio attraverso diverse epoche storiche ed espressioni artistiche.

Tra le esposizioni temporanee disponibili gratuitamente spiccano “Capolavori della Pinacoteca di Ancona” ai Musei Capitolini – una selezione che include opere di Tiziano e Guercino – e “L’albero del poeta” al Museo di Roma in Trastevere; quest’ultima mostra permetterà ai visitatori di immergersi nella storia della quercia del Tasso al Gianicolo attraverso documentazioni uniche.

Non mancheranno occasioni per ammirare installazioni moderne come quella presente nella Galleria d’Arte Moderna: “Estetica della deformazione“, dedicata agli esponenti dell’espressionismo italiano tra gli anni Trenta e Cinquanta. Inoltre, sarà possibile visitare mostre dedicate a figure emblematiche come quella su Nicola Sansone al Museo di Roma in Trastevere o scoprire le narrazioni tessili nell’esposizione dedicata a Niki Berlinguer alla Casina delle Civette.

L’iniziativa conferma l’impegno delle istituzioni nel promuovere politiche culturalmente inclusive. L’accessibilità è garantita nel rispetto delle capienze massime dei siti per assicurare una visita piacevole ed educativa. Per gruppi numerosi è richiesta prenotazione anticipata tramite il contact center dedicato.

Questa giornata rappresenta un’eccellente opportunità per riscoprire o scoprire per la prima volta il patrimonio culturale romano sotto nuove luci. La varietà degli spazi aperti testimonia l’immenso valore storico-artistico che caratterizza ogni angolo della Capitale. Le porte dei musei e siti archeologici si apriranno quindi ad accogliere appassionati d’arte, famiglie in cerca di attività educative ma anche semplicemente curiosi desiderosi di trascorrere una giornata diversa immersi nella bellezza senza tempo che solo Roma sa offrire.

Per maggior informazioni sugli orari specifici di apertura ed eventuali altre indicazioni utili per pianificare al meglio la visita è possibile consultare il sito ufficiale www.museicapitolini.org o seguire gli aggiornamenti sui canali social del Sistema Musei di Roma Capitale e della Sovrintendenza Capitolina ai Beni cultural.