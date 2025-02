Come visitare la nuova Notre Dame di Parigi: informazioni pratiche e cosa sapere – viagginews.com

Informazioni pratiche per visitare la cattedrale di Notre Dame di Parigi dopo il restauro: quello che c’è da sapere

La Cattedrale di Notre-Dame di Parigi, dopo oltre cinque anni di lavori di restauro, ha finalmente riaperto le sue porte l’8 dicembre 2024. Questo evento segna un momento storico per uno dei monumenti più iconici e visitati al mondo, che annualmente attira tra i 14 e i 15 milioni di visitatori. La riapertura introduce un nuovo sistema gratuito di prenotazione tramite un’applicazione mobile e un percorso di visita ridisegnato, con una capacità limitata a 2.500 persone al giorno.

Per accedere alla cattedrale gratuitamente, è necessario prenotare una fascia oraria attraverso l’applicazione mobile “Visit Companion”, disponibile sia su Android che Apple dall’inizio di dicembre. Questa app non solo facilita la prenotazione ma arricchisce anche la visita con contenuti culturali e spirituali esclusivi. È possibile prenotare fino a 48 ore prima della visita desiderata; tuttavia, per chi non avesse prenotato in anticipo, è prevista una coda speciale che potrebbe richiedere tempi d’attesa considerevoli data l’affluenza prevista.

Come visitare Notre Dame

I visitatori individuali sono incoraggiati a utilizzare l’app per la prenotazione mentre i gruppi culturali dovranno attendere fino al 9 giugno 2025 per poter accedere all’interno del monumento. A partire da marzo dello stesso anno sarà disponibile una piattaforma online dedicata alle associazioni, scuole e agenzie viaggi per organizzare le visite in gruppo con un massimo consentito di 25 persone.

Il nuovo allestimento post-restauro offre ai visitatori la possibilità di ammirare i tesori della cattedrale in modo completamente rinnovato. L’ingresso avviene dal portale nord e il percorso si snoda attraverso la navata fino al coro, dove arredi liturgici contemporanei si fondono con l’architettura gotica originale. Le cappelle laterali restaurate svelano vetrate magnifiche ed affreschi originali sotto una nuova illuminazione modernizzata che esalta le volte alte ben 33 metri.

Un highlight della visita è senza dubbio la Cappella della Vergine Maria con il suo altare in bronzo dorato dell’artista Guillaume Bardet; mentre all’uscita sud si può godere una vista mozzafiato sulla Senna.

Oltre alla visita tradizionale, Notre-Dame de Paris offre anche l’opportunità unica di assistere a concerti di musica sacra all’interno della sua struttura gotica restaurata. A partire da dicembre 2024 sono previsti circa cinquanta concerti che vedranno la partecipazione dei più rinomati solisti internazionali e orchestre ospiti.

Gli orari d’apertura consentono ai visitatori accessibilità estesa durante tutta la settimana: dal lunedì al venerdì dalle ore 7:45 alle ore 19:00; sabato e domenica dalle ore 8:15 alle ore 19:30.

Infine, Notre-Dame abbraccia anche le tecnologie più avanzate offrendo esperienze immersive come “Eternal Notre-Dame”, un’avventura in realtà virtuale disponibile sotto il sagrato della cattedrale che permette ai visitatori di viaggiare attraverso otto secoli storia del monumento grazie ad una ricostruzione digitale dettagliatissima.