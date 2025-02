Ciclone con maltempo, le previsioni meteo dei prossimi giorni – viagginews.com

Meteo: Prossimi Giorni, il Ciclone si sposta, ecco le regioni coinvolte dal maltempo

Il panorama meteorologico italiano sta per subire un’importante variazione nei prossimi giorni a causa del movimento di un vortice ciclonico che, dopo aver interessato diverse aree del Paese, si appresta ora a spostarsi verso il Sud. Questa transizione porterà con sé una serie di cambiamenti significativi nelle condizioni atmosferiche su molte regioni italiane.

Mercoledì 26 ha segnato l’ultima fase di maltempo influenzata direttamente dal vortice in questione sulle regioni settentrionali e parte del Centro. Tuttavia, da Giovedì 27, assistiamo ad un temporaneo miglioramento delle condizioni meteo su queste aree. Il Nord e il distretto tirrenico del Centro vedranno infatti cieli più sereni e un contesto atmosferico più stabile già dalle prime ore della giornata. Nonostante la presenza di alcune nubi sparse, l’atmosfera promette una tregua dalle recenti perturbazioni.

Previsioni prossimi giorni

Al contrario, le regioni meridionali e quelle affacciate sul versante adriatico del Centro non godranno dello stesso miglioramento. La mattinata in queste aree sarà ancora caratterizzata da nuvolosità diffusa e piogge sparse, con particolare attenzione ai distretti più meridionali della Puglia, all’area ionica calabrese e siciliana e a molti tratti del basso Tirreno. Nel corso della giornata si prevedono piogge sparse tra la Calabria e il Nord della Sicilia; tuttavia, verso sera è atteso un progressivo miglioramento anche per le restanti zone centrali grazie allo spostamento ulteriore verso sud del vortice ciclonico.

L’allontanamento definitivo del vortice dall’Italia previsto per Venerdì 28 non segnerà tuttavia la fine dell’instabilità meteorologica nel Paese. Due nuove figure di bassa pressione entreranno in gioco modificando nuovamente lo scenario: la prima muovendosi dalla Svizzera verso la Francia influenzerà l’estremo Nord Italia portando nubi e qualche precipitazione sul Friuli Venezia Giulia; contemporaneamente un altro nucleo ciclonico proveniente dal Portogallo si avvicinerà al Mediterraneo occidentale determinando un aumento dell’instabilità soprattutto sulla Liguria e su ampie zone della Toscana dove saranno possibili precipitazioni.

Queste dinamiche confermano come il quadro meteorologico rimarrà complesso ed incerto anche nei giorni successivi con una variabilità moderata che interesserà gran parte dell’Italia in un contesto prevalentemente asciutto ma lungi dall’essere stabilizzato.

Il fine settimana manterrà questo trend generale con condizioni meteo che continueranno a oscillare tra momentanei miglioramenti ed episodi di instabilità atmosferica. Gli italiani dovranno quindi tenersi pronti ad affrontare questa alternanza climatica armati di pazienza ed ombrelloni, monitorando gli aggiornamenti per eventuali sviluppi ulteriormente significativi delle condizioni meteo nazionali.