Magia sul fiume: un’opera lirica in movimento tra i monumenti di Roma

Una vera e propria magia sul fiume Tevere: arriva l’opera lirica in movimento tra i monumenti di Roma. Un’esperienza unica.

In un’epoca in cui tecnologia e arte si fondono per creare esperienze senza precedenti, la Fitzcarraldo Experience segna un nuovo capitolo nel mondo dell’opera lirica. Dopo aver incantato il pubblico sulle acque del Tevere a Roma nel settembre del 2022, questa produzione innovativa è pronta a conquistare una dimensione completamente nuova: quella della realtà virtuale.

A partire dal 25 febbraio 2025, gli appassionati di opera e i curiosi di tutto il mondo avranno l’opportunità unica di immergersi in questa esperienza attraverso i visori VR, superando così le barriere fisiche che tradizionalmente confinano le rappresentazioni operistiche. La Fitzcarraldo Experience è frutto della collaborazione tra E45 e il Teatro dell’Opera di Roma, con la direzione artistica di Fabio Morgan e le musiche originali composte dal maestro Francesco Leineri.

Fitzcarraldo, un’esperienza unica nel suo genere

La storia raccontata è quella di Fitzcarraldo, un visionario determinato a costruire un nuovo mondo attraverso l’arte. Il suo viaggio lungo il Tevere diventa metafora di una ricerca incessante verso la rinascita culturale e spirituale. La scelta del battello come palcoscenico mobile non solo offre una prospettiva dinamica sulla città eterna ma simboleggia anche il fluire incessante dell’esistenza umana tra passato e futuro.

L’introduzione della realtà virtuale apre nuove frontiere espressive per questo progetto ambizioso. Grazie alla collaborazione con Gold Productions per la parte videografica e alla regia visionaria di Omar Rashid, gli spettatori possono ora navigare virtualmente lungo le acque del Tevere immersi in uno scenario apocalittico dove Roma appare come mai prima d’ora: una scenografia viva ed interattiva che fa da sfondo alle vicende narrate.

Il design sonoro curato da Fabrizio Fasano gioca un ruolo cruciale nell’esperienza immersiva offerta dalla Fitzcarraldo Experience. Utilizzando tecniche audio all’avanguardia come l’audio immersivo 8D, gli spettatori sono avvolti da suoni che seguono dinamicamente i loro movimenti nel mondo virtuale, creando così un ambiente sonoro ricco ed avvolgente che amplifica ulteriormente la sensazione d’immersione.

La piattaforma digitale www.fitzcarraldo.eu diventa quindi il portale attraverso cui accedere a questa straordinaria opera videografica della durata di circa un’ora. La disponibilità gratuita dell’intera esperienza sottolinea l’intento dei suoi creatori di rendere l’arte operistica accessibile a tutti, indipendentemente dalla posizione geografica o dalle condizioni economiche degli utenti.

Supportata finanziariamente dal programma Next Generation EU e dal Ministero della Cultura nell’ambito delle misure per la “Transizione digitale organismi culturali e creativi” (TOCC), la Fitzcarraldo Experience rappresenta non solo un traguardo significativo nel campo delle arti performative ma anche un modello esemplare dell’integrazione tra cultura tradizionale ed innovazione tecnologica.

Questo progetto pionieristico dimostra come le nuove tecnologie possano arricchire profondamente l’espressione artistica classica, aprendola a nuovi orizzonti interpretativi ed esperienziali. Con Fitzcarraldo Experience si apre quindi una nuova era per l’opera lirica: quella della sua piena immersione nella realtà virtuale.