Corso gratuito per Organizzatore di fiere e congressi, come partecipare

Il sito ticonsiglio.it annuncia un corso gratis Organizzatore fiere e congressi (esperto fieristico congressuale). Come partecipare

La capacità di organizzare eventi di grande impatto diventa sempre più una competenza chiave nel settore del marketing e della comunicazione, e il Lazio si pone all’avanguardia con l’offerta di un corso gratuito per formare esperti nell’organizzazione di fiere e congressi. Il Centro di Ricerca e Sperimentazione Metaculturale ETS, situato nella pittoresca Forano, in provincia di Rieti, apre le porte a tutti coloro che aspirano a diventare professionisti nel settore fieristico e congressuale.

Il ruolo dell’organizzatore di fiere e congressi è cruciale nell’economia moderna: questi professionisti sono responsabili della progettazione, programmazione e coordinamento degli eventi, garantendo che ogni aspetto tecnico richiesto dall’evento stesso o dal committente sia curato nei minimi dettagli. La loro abilità nel gestire logistica, fornitori, relazioni pubbliche e comunicazione è fondamentale per il successo dell’evento.

Come candidarsi

Il corso offerto rappresenta un’opportunità unica per i giovani disoccupati o inoccupati del Lazio che desiderano intraprendere una carriera dinamica ed emozionante. Con 15 posti disponibili, il programma selezionerà candidati motivati ed entusiasti dotati di diploma di scuola secondaria superiore. È importante sottolineare che anche coloro che hanno conseguito titoli all’estero possono partecipare al corso presentando la necessaria documentazione equivalente.

La formazione coprirà tutti gli aspetti cruciali dell’organizzazione eventi fieristici e congressuali: dalla gestione delle attività alla pianificazione delle risorse umane; dalla selezione dei fornitori alla comunicazione efficace; senza dimenticare moduli specificamente dedicati alla sicurezza sul lavoro e alla lingua inglese tecnica. Queste competenze sono indispensabili per operare con successo in un contesto internazionale dove l’inglese rappresenta la lingua franca.

Il programma prevede 166 ore di lezioni frontali presso la sede del Centro a Forano (Rieti) seguite da 72 ore di stage pratico presso aziende leader nel settore fieristico-congressuale laziale. Questa combinazione tra teoria ed esperienza pratica è pensata per garantire ai partecipanti una preparazione completa ed efficace. Un elemento particolarmente attrattivo del corso è l’indennità giornaliera prevista per gli studenti: euro 10 al giorno per giornate da sei ore. Questa indennità rappresenta non solo un incentivo economico ma anche il riconoscimento del valore del tempo investito dai partecipanti nella loro formazione professionale.

Al termine del corso verrà rilasciato agli studenti un attestato ufficiale che certificherà le competenze acquisite durante il programma formativo. Tale attestato sarà spendibile sia sul mercato nazionale sia su quello europeo grazie al riconoscimento dei crediti formativi acquisiti.

Per iscriversi al corso c’è tempo fino al 20 marzo 2025: i candidati dovranno compilare l’apposito modulo disponibile online seguendo le istruzioni dettagliate sul sito web dell’Ente organizzatore o inviare la propria candidatura via PEC all’indirizzo indicato nelle modalità descritte.

Questa iniziativa si inserisce nell’ambito più ampio del progetto “Confluenze”, cofinanziato dall’Unione Europea POR FSE + 2021/2027, mirando così a contribuire significativamente all’inserimento lavorativo dei giovani nel settore degli eventi fieristici-congressuali – uno dei motori trainanti dell’economia regionale laziale.