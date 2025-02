Addio Maldive e Parigi: è questa la meta alternativa per un viaggio di nozze in Primavera – viagginews.com

Se non volete andare nelle solite Maldive e Parigi, ecco la meta alternativa per un viaggio di nozze in Primavera da sogno.

Quando parliamo di viaggi di nozze, il pensiero va immediatamente alle destinazioni più famose: dai soggiorni nei paradisi tropicali come Maldive o Polinesia, fino alle crociere o alle città d’arte più romantiche come Parigi, questi sono i destini classici dove passare la luna di miele. Oggi vi proponiamo un’alternativa per un viaggio di nozze da sogno in primavera.

La regione del Kansai, cuore pulsante dell’autenticità giapponese, si rivela una destinazione ideale per le coppie in cerca di un viaggio di nozze che sia un mix perfetto tra cultura, natura e relax. Oltre alle celebri città di Kyoto, Osaka, Nara e Kobe, il Kansai nasconde tesori meno noti ma altrettanto affascinanti. Ecco cinque esperienze imperdibili per scoprire l’anima più vera del Giappone.

Viaggio tra i luoghi meno conosciuti di un Giappone autentico

A breve distanza da Kyoto si trova il Lago Biwa: con i suoi 235 chilometri di costa è il più grande lago d’acqua dolce del Giappone. Le sue acque tranquille offrono la possibilità di vivere esperienze romantiche come crociere al tramonto o visite al Santuario di Shirahige con il suo torii che sembra galleggiare sull’acqua. Per gli amanti dell’avventura non mancano attività come la zip-line o lo Skywalker. Da non perdere una visita al tempio Enryaku-ji sul Monte Hiei, patrimonio UNESCO dal 1994.

Nel nord della prefettura di Hyogo si trova Kinosaki Onsen, un villaggio termale dove immergersi nella tradizione dei bagni pubblici giapponesi indossando un yukata e passeggiando tra le stradine alla scoperta dei sette bagni termali principali. Oltre ai benefici delle sue acque ricche di minerali, è possibile godersi la vista dal Monte Daishi o esplorare il tempio Onsenji.

Un tour dei castelli della regione offre uno spaccato sulla storia e cultura giapponese: dal famoso Himeji-Jo al meno conosciuto Castello di Hikone vicino al quale si trova il Giardino Genkyuen dove assaporare tè matcha in un contesto storico incantevole. Non può mancare una visita al Castello di Ako legato alla leggendaria storia dei 47 ronin.

Il Monte Kōya rappresenta il cuore spirituale del buddhismo Shingon e ospita oltre cento monasteri molti dei quali accolgono visitatori per la notte offrendo esperienze immersive come partecipazioni a preghiere mattutine o degustazioni della cucina shōjin ryōri vegetariana. Una passeggiata lungo i sentieri sacri fino all’Okunoin regala momenti mistici illuminati da migliaia di lanterne.

Kobe sorprende per la sua atmosfera cosmopolita ed elegante: dalle degustazioni della pregiata carne Wagyu nei ristoranti esclusivi alle passeggiate nella zona residenziale Kitano che racconta storie internazionali passate della città fino alla romantica Harborland dove godersi tramonti spettacolari sul porto illuminato.

Queste sono solo alcune delle meraviglie che attendono le coppie in viaggio nel Kansai durante la primavera: ogni angolo racchiude storie millenarie pronte a essere scoperte in quello che promette essere un viaggio indimenticabile all’insegna dell’amore e dell’avventura autentica giapponese.