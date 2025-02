Fuga nella “Provenza spagnola”: la cittadina da visitare a pochi chilometri da Madrid

Fuga nella “Provenza spagnola”: ecco perché visitare quest deliziosa cittadina a pochi chilometri da Madrid

Brihuega rappresenta quindi una destinazione ideale per chi cerca una fuga dalla routine quotidiana senza allontanarsi troppo dalla capitale. Che sia per ammirare lo splendore dei suoi campi violacei d’estate o per godere delle sue atmosfere autunnali pacate, questa cittadina ha molto da offrire tutto l’anno a chiunque desiderasse immergersi nella sua bellezza intramontabile.

Nel cuore della Spagna, a un’ora di distanza dalla frenesia di Madrid, si nasconde un angolo di paradiso che attende solo di essere scoperto: Brihuega. Questa piccola cittadina della provincia di Guadalajara, conosciuta affettuosamente come la “Provenza spagnola“, offre ai suoi visitatori un’esperienza indimenticabile, immersa nella natura e nella storia.

Brihuega, la “provenza” spagnola

Durante l’estate, Brihuega si trasforma in un quadro vivente grazie ai suoi estesi campi di lavanda. Il paesaggio si tinge di un intenso colore lilla che ricorda le famose distese provenzali del sud della Francia. Questo fenomeno naturale non solo regala uno spettacolo visivo senza pari ma avvolge anche l’intera area in una fragranza rilassante e inebriante.

Ma Brihuega non è solo natura; è anche storia viva. Le sue origini risalgono all’epoca musulmana e passeggiando per le sue strade acciottolate è possibile ammirare le mura medievali che ancora oggi circondano parte della città. Tra gli edifici storici più significativi spicca il Castello di Peña Bermeja, una fortezza del X secolo la cui struttura ben conservata permette ai visitatori di fare un salto indietro nel tempo e godere delle viste mozzafiato dell’intera zona.

Il centro storico ospita altre gemme architettoniche come le chiese romaniche di San Felipe e Santa María de la Peña. Inoltre, lungo le vie del paese si possono trovare diverse fontane ornamentali come quelle del Coso o del Jardinillo che abbelliscono gli angoli più suggestivi della città e hanno mantenuto nel tempo la loro funzione pratica.

Brihuega offre anche opportunità per lo shopping con vari negozi dedicati alla vendita dei prodotti derivati dalla lavanda: dai cosmetici alle colonie, dai saponi ai gelati artigianali che sorprendono i palati più esigenti.

Uno degli eventi clou dell’anno è senza dubbio la Festa della Lavanda durante i mesi estivi quando i campi fioriti diventano il palcoscenico perfetto per concerti ed eventi culturali. Quest’anno il festival musicale promette grandi emozioni con artisti del calibro di Ivan Ferreiro, Los Secretos ed El Arrebato che si esibiranno in questo idilliaco scenario naturale.

Nonostante l’estate sia il periodo più gettonato per visitare Brihuega grazie alla fioritura dei campi di lavanda, ogni stagione rivela un fascino particolare. L’autunno colora i paesaggi con tonalità calde invitando a passeggiate rilassanti tra le vie tranquille dove assaporare la gastronomia locale nei vari bar e ristoranti.